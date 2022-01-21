Из-за пожара в типографии Mūkusala читатели получат региональные газеты позже обычного

Он пояснил, что из-за пожара пришлось остановить производство, поэтому в четверг не удалось напечатать девять региональных газет, которые должны были поступить к читателям в пятницу - Ogres vēstis visiem, Rīgas apriņķa avīze, Kurzemnieks, Ziemeļlatvija, Alūksnes un Malienas ziņas, Laikraksts ceturtdiena, Staburags, Bauskas dzīve и Dzirkstele.

По словам Трокши, в пятницу с издателями газет было достигнуто соглашение, что газеты будут напечатаны в воскресенье и поступят к читателям в понедельник. В свою очередь, национальные газеты в пятницу напечатаны были.

Пожар начался в вентиляционной шахте цеха, в котором проводится ремонт перед установкой новых устройств, поэтому типографские устройства в пожаре не пострадали.

"К счастью, до открытого пламени на производстве не дошло, вентиляционная система повреждена не была, материальных потерь мы избежали", - сказал Трокша.

Как сообщает Пожарно-спасательная служба, вызов на пожар в типографию в Риге на улице Мукусалас был получен в четверг в 16:33. Еще до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 60 человек.

Пожарные констатировали, что в вентиляционной шахте производственного здания горит пыль на площади в 20 квадратных метров. В 17:43 VUGD работу на месте происшествия закончила.