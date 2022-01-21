Ушел из жизни актер Арнис Лицитис
В пятницу, 21 января, ушел из жизни актер Арнис Лицитис.
Mūžībā devies mūsu draugs Arnis Līcītis! Izcils cilvēks, lielisks draugs! Dusi mierā, Draugs! Tu mums ļoti pietrūksi!💔 pic.twitter.com/5n6TkfrTyh— Riga FC (@RigaFC_Official) January 21, 2022
Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге, в семье актёров Альфреда Видениекса и Хельги Лиците.
Выпускник 1-й Рижской средней школы (1964). В 1970 году окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витолcа, был принят в труппу Рижского академического театра драмы. Затем работал в Валмиерском драматическом театре, а в 1981 году перешёл в Рижский театр юного зрителя. В 1996 году перешёл в Рижский русский драматический театр.
Дебют в кино состоялся ещё в 1965 году. В фильмографии актера более ста фильмов. Особенно много Лицитис снимался в 1980-е годы в России.