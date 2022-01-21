Выпускник 1-й Рижской средней школы (1964). В 1970 году окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витолcа, был принят в труппу Рижского академического театра драмы. Затем работал в Валмиерском драматическом театре, а в 1981 году перешёл в Рижский театр юного зрителя. В 1996 году перешёл в Рижский русский драматический театр.