Сб, 22.01.2022
Положительная оценка - это "4", а не "1". Анита Муйжниеце, министр образования
Анита Муйжниеце, министр образования

ЧС на границе с Беларусью планируют продлить до 10 мая. Расходы составят 3,888 млн евро

Установка временного заграждения из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С учетом неизменно напряженной ситуации на латвийско-белорусской границе ранее объявленную чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях планируется продлить до 10 мая, свидетельствуют подготовленные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к распоряжению о чрезвычайной ситуации.

В аннотации к ним МВД информирует, что с 10 августа прошлого года до 20 января этого года пресечено незаконное пересечение государственной границы 4962 лицами. С 13 декабря количество пытающихся пересечь границу нелегально увеличилось - в этот период пресечены попытки 2043 человек.

МВД отмечает, что прирост числа попыток связан с изменением тактики - с 13 декабря граждане третьих стран пытаются незаконно пересечь границу небольшими группами по 3-12 человек несколько раз в сутки в разных местах.

Прогнозируемое финансирование для расходов, которые возникнут в случае продления чрезвычайной ситуации, составит 3,888 млн евро. В первую очередь будут рассматриваться возможности покрыть эти расходы из бюджета ведомства и иностранной финансовой помощи, а недостающая сумма может быть выделена из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

Как сообщал RUS TVNET, чрезвычайная ситуация в приграничной зоне с Беларусью была введена 11 августа, а в ноябре правительство продлило ее до 10 февраля.


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