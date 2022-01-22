ЧС на границе с Беларусью планируют продлить до 10 мая. Расходы составят 3,888 млн евро

В аннотации к ним МВД информирует, что с 10 августа прошлого года до 20 января этого года пресечено незаконное пересечение государственной границы 4962 лицами. С 13 декабря количество пытающихся пересечь границу нелегально увеличилось - в этот период пресечены попытки 2043 человек.

МВД отмечает, что прирост числа попыток связан с изменением тактики - с 13 декабря граждане третьих стран пытаются незаконно пересечь границу небольшими группами по 3-12 человек несколько раз в сутки в разных местах.

Прогнозируемое финансирование для расходов, которые возникнут в случае продления чрезвычайной ситуации, составит 3,888 млн евро. В первую очередь будут рассматриваться возможности покрыть эти расходы из бюджета ведомства и иностранной финансовой помощи, а недостающая сумма может быть выделена из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".