Берлускони отказался баллотироваться в президенты Италии

85-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони не будет участвовать в назначенных на следующую неделю президентских выборах - об этом объявили его соратники. Тему выдвижения Берлускони политики и пресса страны обсуждали с конца прошлого года.
Как сообщает газета La Repubblica, в своем заявлении Берлускони говорит, что достаточно популярен, чтобы победить на выборах, но его решение не баллотироваться вызвано "духом ответственности".
"Италии сегодня нужно единство, - заявил экс-премьер. - Я буду служить своей стране по-другому. Как европарламентарий и политический лидер, избегая противоречий, которые необоснованно связывают с моим именем", - заявил Берлускони.
Берлускони поддержал нынешнего премьера Марио Драги, который пока опережает остальных кандидатов в опросах. Берлускони заявил, что правительство Драги должно продолжить работу до следующих всеобщих выборов, которые должны пройти в 2023 году.
Берлускони объяснил, что считает, что правительство Драги должно закончить реформы налоговой и правоохранительной системы, на которые выделял средства Евросоюз.
Теперь лидеры правых, в том числе Берлускони, попытаются выставить более нейтрального кандидата, который сможет объединить депутатов разных фракций.
Первый тур президентских выборов пройдет 24 января. Пока ни правая, ни левая коалиции в парламенте не назвали своих кандидатов. Кандидата от правых, вероятно, теперь предложит антииммигрантская "Лига" Маттео Сальвини.
Интрига Берлускони
Президента Италии будет выбирать в понедельник коллегия выборщиков, состоящая примерно из тысячи человек, в основном - депутатов и сенаторов. Президент в Италии не правит страной, но является важным модератором в политике, особенно во время кризисов.
До нынешнего момента вопрос о том, вернется ли Берлускони в большую политику, оставался открытым и многих интриговал. Во-первых, проблемой для Берлускони остаются его уголовные дела.
Обвинение в сексе с несовершеннолетней марроканкой по прозвищу "Руби-сердцеедка" с Берлускони сняли, но остается обвинение в подкупе двух свидетелей по этому делу. О секс-вечеринках с моделями на вилле Берлускони, которые прозвали "бунга-бунга", знает вся Европа.
Во-вторых, расклад сил в парламенте таков, что шансы Берлускони были неочевидны. Для победы в президентских выборах кандидату нужно набрать две трети голосов. У партии "Вперед, Италия" в Палате депутатов и сенате - всего 129 мест. При этом непонятно, поддержали ли бы Берлускони Сальвини и другие правые.
На заявление Берлускони его соратники по коалиции отреагировали положительно. Сальвини сказал, что бывший премьер "оказывает огромную услугу Италии и правоцентристам, которые теперь будут иметь честь и ответственность продвигать своих кандидатов без каких-либо вето слева".
Джорджа Мелони, в прошлом министр по делам молодёжи в правительстве Берлускони, а ныне председатель партии "Братья Италии", заявила, что для нее самым важным остается единство правой коалиции.