Рэпер Мот покидает лейбл Black Star
31-летний рэп-исполнитель Мот (наст. имя - Матвей Мельников) собирается покинуть музыкальный лейбл Black Star. Контракт артиста закончится весной, а продлевать его он не планирует.
31-летний рэп-исполнитель Мот (наст. имя - Матвей Мельников) собирается покинуть музыкальный лейбл Black Star. Контракт артиста закончится весной, а продлевать его он не планирует.
В Сети появились слухи о том, что руководство просто так не отпустит своего артиста. Поклонники вспоминали скандалы с предыдущими исполнителями. Но Матвей якобы смог сохранить дружеские отношения с нынешним главой Black Star Пашу (Павел Курьянов). Напомним, Мот был на лейбле 10 лет.
"Мот - это наша отдельная, очень большая гордость и любовь. За 2021 год была создана новая взлетная полоса из пяти больших релизов, возглавлявших топ-чарты всех стриминговых сервисов. Дальнейшее движение Матвей продолжит уже самостоятельно", - цитирует Пашу StarHit.ru.
Есть версия, что новым продюсером музыканта станет его супруга Мария Мельникова. Но пока сам Мот не спешит комментировать это.