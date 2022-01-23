Рэпер Мот покидает лейбл Black Star

В Сети появились слухи о том, что руководство просто так не отпустит своего артиста. Поклонники вспоминали скандалы с предыдущими исполнителями. Но Матвей якобы смог сохранить дружеские отношения с нынешним главой Black Star Пашу (Павел Курьянов). Напомним, Мот был на лейбле 10 лет.

"Мот - это наша отдельная, очень большая гордость и любовь. За 2021 год была создана новая взлетная полоса из пяти больших релизов, возглавлявших топ-чарты всех стриминговых сервисов. Дальнейшее движение Матвей продолжит уже самостоятельно", - цитирует Пашу StarHit.ru.