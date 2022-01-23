Вс, 23.01.2022
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Дмитрий Перминов, научный директор E. Gulbja Laboratorija

Спасателей вызвали из-за рыбаков на непрочном льду Лиелупе

Лед на реке ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В субботу спасатели получили вызов в Юрмалу, где на льду Лиелупе находились восемь любителей подледной рыбалки, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Спасателям сообщили об опасной ситуации в Лиелупе, напротив проспекта Виенибас в Юрмале. Один из рыболовов на непрочном льду был несовершеннолетним.

Когда на место прибыли спасатели, люди смогли добраться до берега самостоятельно, поэтому необходимости в проведении спасательных работ не возникло.

За минувшие сутки в VUGD поступило 38 обращений: 11 - на тушение пожаров, 16 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.


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