Спасателей вызвали из-за рыбаков на непрочном льду Лиелупе
В субботу спасатели получили вызов в Юрмалу, где на льду Лиелупе находились восемь любителей подледной рыбалки, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В субботу спасатели получили вызов в Юрмалу, где на льду Лиелупе находились восемь любителей подледной рыбалки, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Спасателям сообщили об опасной ситуации в Лиелупе, напротив проспекта Виенибас в Юрмале. Один из рыболовов на непрочном льду был несовершеннолетним.
Когда на место прибыли спасатели, люди смогли добраться до берега самостоятельно, поэтому необходимости в проведении спасательных работ не возникло.
За минувшие сутки в VUGD поступило 38 обращений: 11 - на тушение пожаров, 16 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.