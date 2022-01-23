Спасателей вызвали из-за рыбаков на непрочном льду Лиелупе

Спасателям сообщили об опасной ситуации в Лиелупе, напротив проспекта Виенибас в Юрмале. Один из рыболовов на непрочном льду был несовершеннолетним.

Когда на место прибыли спасатели, люди смогли добраться до берега самостоятельно, поэтому необходимости в проведении спасательных работ не возникло.