Фанаты Аны де Армас подали в суд на студию Universal из-за лживого трейлера

Американцы Конор Вулф и Майкл Росза увидели в трейлере фильма Yesterday любимую актрису и решили посмотреть его на сервисе Amazon Prime за 3,99 доллара. К их удивлению, в самом фильме Аны де Армас не оказалось.

Таким образом, четыре доллара были потрачены впустую, считают истцы. Разочарованные Вулф и Росза обвинили Universal во лжи и потребовали компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Кроме того, они требуют, чтобы компания больше не использовала такой маркетинговый ход.

Апелляционный суд отклонил требование фанатов, так как "трейлер не противоречит содержанию фильма". В итоге истцы подали федеральный коллективный иск.

Фильм Yesterday рассказывает о музыканте, который является единственным в мире человеком, помнящим группу The Beatles. В итоге он решил выдать композиции группы за свои. Ана де Армас и правда сыграла в этом фильме, но на финальном монтаже сцены с актрисой вырезали.