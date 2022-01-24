Наташе Королёвой и Хабибу запретили въезд в Литву

Такое решение связано с концертами этих музыкантов в Крыму, который власти Литвы считают оккупированной территорией.

По данным LRT, на прошлой неделе по поводу проведения концертов Королёвой и Хабиба в министерство иностранных дел обратились председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и его коллега Витаутас Юозапайтис.

По словам Кащюнаса, прежде чем приглашать какого-то исполнителя, организаторы концертов должны оценить геополитическую ситуацию. "Мы, вероятно, в нескольких минутах от прямых военных действий против наших друзей в Украине. Такие концерты - полное недоразумение", - цитирует Кащюнаса LRT.

Согласно решению департамента миграции при МВД Литвы Королёва и Хабиб не смогут посещать страну до 21 января 2027 года.

Отметим, что 23 января должен был состояться концерт Хабиба в Вильнюсе. Он уже прошёл паспортный контроль в Хельсинки, но его не допустили на самолёт. Позднее певец подтвердил отмену концерта, отметив, что у него было разрешение от Министерства культуры Литвы и виза на въезд. Наташа Королёва в Instagram написала, что испытывает "испанский стыд" из-за решения литовских властей.