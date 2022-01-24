Пн, 24.01.2022
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Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

Умер французский модельер Тьерри Мюглер

ФОТО: AFP/SCANPIX

Французский модельер Тьерри Мюглер ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на его официальных аккаунтах в Instagram и Facebook.

Агент Мюглера сказал AFP, что модельер умер от "естественных причин".

ФОТО: AP/Scanpix

Карьера Мюглера в мире моды началась в 70-х. У него был одноименный бренд, который стал известен по большей части из-за женских костюмов с корсетами, широкими плечами и узкой талией. В 90-х модельер выпустил первый парфюм Angel.

В 1997 году Мюглер продал права на свое имя бренду Clarins.

В 2002 году модельер объявил, что уходит из моды.

После этого он делал костюмы для Cirque du Soleil и певицы Бейонсе.

Галерея: Модельер Тьерри Мюглер

 Мюглер являлся открытым геем и черпал вдохновение в ЛГБТ-сообществе.


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