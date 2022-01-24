Умер французский модельер Тьерри Мюглер
Французский модельер Тьерри Мюглер ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на его официальных аккаунтах в Instagram и Facebook.
Французский модельер Тьерри Мюглер ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на его официальных аккаунтах в Instagram и Facebook.
Агент Мюглера сказал AFP, что модельер умер от "естественных причин".
Карьера Мюглера в мире моды началась в 70-х. У него был одноименный бренд, который стал известен по большей части из-за женских костюмов с корсетами, широкими плечами и узкой талией. В 90-х модельер выпустил первый парфюм Angel.
В 1997 году Мюглер продал права на свое имя бренду Clarins.
В 2002 году модельер объявил, что уходит из моды.
После этого он делал костюмы для Cirque du Soleil и певицы Бейонсе.
Галерея: Модельер Тьерри Мюглер
Мюглер являлся открытым геем и черпал вдохновение в ЛГБТ-сообществе.