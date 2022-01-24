Подержанные машины: какие марки чаще всего попадают в ДТП, а какие популярны у угонщиков?

Компания carVertical собирает информацию об автомобилях из баз данных по VIN-кодам и генерирует отчеты об истории машин. Все факты основаны на данных компании.

Самый аварийный автомобиль на рынке – это BMW

Статистика ущерба, еще более впечатляющая: в совокупности, все отчеты насчитывают сумму в 3,282,580,416 Евро.

Еще интересно, что не все автомобили попадают в аварии так же часто, как другие.

Неудивительно, что BMW возглавляют списки повреждений – где 47,77% из всех автомобилей марки BMW представленных на рынке бывали в аварии.

В то время как, только 29,53% автомобилей марки Fiat, не смогли избежать столкновений.

Мошенничество с пробегом по-прежнему чрезвычайно распространено: 18,5% проверенных автомобилей имели фальсификацию одометра

Согласно отчетам об истории автомобилей, сгенерированных в течение всего года, скручивание пробега является одним из самых распространенных способов мошенничества и обмана покупателей подержанных машин.

18,5% сгенерированных отчетов в прошлом году зафиксировали признаки фальсификации одометра. В чистых цифрах это 7,112,444,874 скрученных километров, среди всех проверенных автомобилей.

Самая высокая вероятность угона: Škoda Octavia

В 2021 году угонщики продолжали угонять, а сомнительные продавцы продолжали реализовывать угнанные автомобили. Лучший способ избежать покупки угнанного авто – это проверить историю машины.

В прошлом году компания по составлению отчетов об истории автомобилей сформировала 672 отчета в которых были отмечены угнанные машины.

Эти данные выявили, что самой угоняемой моделью автомобилей была Škoda Octavia, в количестве 38 случаев угона автомобилей данной марки.

По имеющимся данным, вероятность угона Octavia в 3,75 раза выше, чем BMW 3 Series вашего соседа. Это означает, что владельцам Škoda следует быть особенно бдительными и тщательно заботиться о сохранности своих авто.

Предпочитаемые автомобили 2021: BMW, Volkswagen и Audi

По данным отчетов, BMW, Volkswagen и Audi являются самыми популярными марками автомобилей. В совокупности на них приходится 13% всех авто, проверенных на carVertical.

В частности, BMW 3 серии является народным любимцем и составляет около 5% всех отчетов carVertical об истории автомобилей.

VW Passat и Audi A4 не сильно отстают, в то время как модели других производителей гораздо ниже в топ-15.

Другие популярные модели в этом списке: BMW 5 серии, VW Golf, Audi A6, Škoda Octavia, Mercedes-Benz E-Class, Opel Astra, Mercedes-Benz C-Class, Ford Focus, Audi A3, BMW X5, Škoda Superb и BMW 1 серии.

Самыми старыми из проверенных машин являются автомобили марки BMW

Старых BMW гораздо больше, чем любых других автомобилей. 40,38% BMW, которые были проверены в 2021 году, имели год выпуска в период с 1990 по 2010 год.

Между тем, для VW и Audi эти показатели всего 14,56% и 19,97% соответственно.

А у такого производителя, как Citroën, процент старых автомобилей еще ниже - всего 10,92%.