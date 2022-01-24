Стало известно, на что Виктор Цой потратил свой первый гонорар

"Шуба из чернобурки и енота. В 1989 году, получив свой первый приличный гонорар за серию концертов, Виктор приобрёл не машину, и даже не гитару, а вот эту шубу. Это был подарок для возлюбленной Виктора - Наталии Разлоговой. В тот период такая действительно была настоящей роскошью. Многим такая покупка могла бы показаться безумной, особенно для человека, ещё не имевшего даже своего жилья. Но для Виктора это было проявлением жизненных приоритетов", - пишет "Наше Радио".