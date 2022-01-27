Каскадер из Латвии снялся в новых "Викингах". Мы с ним поговорили

К Мэтту Деймону у меня особое отношение после фильмов про Борна. То, как там поставили хореографию боев - это просто вау! Мэтт Деймон однозначно повлиял на то, кем я сейчас стал".

На съемках фильма были и опасные моменты, так как действие происходило с лошадьми.

"Конкретно в моем случае съемки проходили на берегу реки. Так как они шли три дня, почва под ногами начала превращаться в болото. Мы стоим в этой почве, и мы в ней просто увязаем. Поэтому мы не можем делать резких движений. Была сцена с лошадьми - на нас бежала конница, а слева от меня были рельсы, на которых стояла механическая лошадь. Сцена выглядит так: на нас бежит конница, и в определенный момент запускается механическая лошадь, которая едет по этим рельсам. Где рельсы заканчиваются, лошадь останавливается и создается такой громкий звук. Во время репетиций все было в порядке, но

когда начались реальные съемки, этого звука испугалась настоящая лошадь, которая бежала на меня. Она встала на дыбы и сшибла меня.

В тот раз все закончилось хорошо, я не получил травму. Мне повезло, что на нас не бежала вторая линия лошадей. Я перевернулся спиной вверх, чтобы защитить голову. Меня забрали с площадки и обратно вернуться уже не разрешили", - рассказывает Роман.

Он отмечает, что на площадке всегда есть риск получить травму. Опасные ситуации возникают постоянно.

"Не бывает такого, что мы отработали день и пришли без синяков", - добавляет профессионал.

ФОТО: Из личного архива

О съемках "Викинги: Вальхалла"

Скоро на экраны выйдет долгожданный сериал "Викинги: Вальхалла", в съемках которого принимал участие латвийский каскадер. Он рассказал, что съемки сериала проходили в Ирландии и на данный момент каскадеры снялись в двух сезонах нового сериала. Всего у них было около 20 съемочных дней в течение года.

На съемочной площадке не обошлось без опасных моментов, но серьезных травм, к счастью, каскадеры не получили.

"Во время битвы за город, по сценарию, на нападающих со стен города бросали булыжники. Обороняющимся нужно было сбрасывать булыжники на щиты наступавших, но при этом несколько бойцов оставались неприкрытыми, так как им нужно было установить на стену лестницы. Мой коллега установил лестницу и сразу получил булыжником в голову. Я тогда не знал, из чего эти булыжники сделаны. Я сильно испугался. Когда же увидел, что у коллеги голова на месте и даже не разбита, то был удивлен. Оказалось, что они сделаны из мягкого, пористого материала", - вспоминает Роман.

Роман рассказал, что работал с несколькими актерами сериала на одной площадке. Среди них были шведская актриса Фрида Густавссон, исландский актер Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, а также эстонский актер Пяяру Оя.

"Меня впечатлил размах съемок. Они не скупятся на декорации и строительство. Надо построить замок - они построят замок. Надо построить порт - они построят порт. То, как они могут превратить дикую локацию в место для съемок - действительно впечатляет", - рассказывает о съемках Роман.

Каскадер считает участие в этом проекте большим шагом вперед для его карьеры. При этом он намерен добиваться успеха и в актерском мастерстве.