Ср, 26.01.2022
Если мы в респиратор каждый день выдыхаем теплый, влажный воздух, то в нем за один, два или три дня начнет расти все, что только может вырасти. Ивар Ванадзиньш, директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU
Ивар Ванадзиньш, директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU
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Элтон Джон заразился Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

74-летний певец Элтон Джон сообщил, что заразился Covid-19, и отменил несколько концертов.

На этой неделе он должен был выступить в Далласе, США, в рамках своего концертного тура Farewell Yellow Brick Road.

"К большому сожалению, даты тура Farewell Yellow Brick Road в Далласе, запланированные на вторник, 25 января, и среду, 26 января, приходится откладывать из-за положительного теста на Covid-19 у Элтона Джона", - говорится в сообщении организаторов концерта.

"К счастью, Элтон прошел курс вакцинации, и у него только легкие симптомы.

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Элтон и тур Farewell Yellow Brick Road с нетерпением ждут скорого возвращения на сцену", - сказано в сообщении. Сам певец подтвердил факт отмены концерта в Instagram

"Перенос концерта - это всегда огромное разочарование, и мне очень жаль, что мы причинили людям неудобства, но я хочу защитить себя и свою команду", - написал он.

Тур, который начался в 2018 году, был отложен почти на два года из-за пандемии Covid-19.


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