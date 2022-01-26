Элтон Джон заразился Covid-19
74-летний певец Элтон Джон сообщил, что заразился Covid-19, и отменил несколько концертов.
74-летний певец Элтон Джон сообщил, что заразился Covid-19, и отменил несколько концертов.
На этой неделе он должен был выступить в Далласе, США, в рамках своего концертного тура Farewell Yellow Brick Road.
"К большому сожалению, даты тура Farewell Yellow Brick Road в Далласе, запланированные на вторник, 25 января, и среду, 26 января, приходится откладывать из-за положительного теста на Covid-19 у Элтона Джона", - говорится в сообщении организаторов концерта.
"К счастью, Элтон прошел курс вакцинации, и у него только легкие симптомы.
Элтон и тур Farewell Yellow Brick Road с нетерпением ждут скорого возвращения на сцену", - сказано в сообщении. Сам певец подтвердил факт отмены концерта в Instagram.
"Перенос концерта - это всегда огромное разочарование, и мне очень жаль, что мы причинили людям неудобства, но я хочу защитить себя и свою команду", - написал он.
Тур, который начался в 2018 году, был отложен почти на два года из-за пандемии Covid-19.