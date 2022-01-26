Латвийское рабство: в Латгале эксплуатировали гражданина Китая

История

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что владелец ресторана в Латгале, мужчина 1978 года рождения, в 2020 году для своего ресторана начал искать работника из Китая, обещая конкретную должность с окладом в размере 1500 евро, сообщили в Госполиции.

На объявление откликнулся мужчина 1995 года рождения и с соответствующими документами, по прибытии в Латвию его встретили и разместили по месту жительства, указанному владельцем ресторана.

Несмотря на то, что был подписан трудовой договор и в июле 2021 года человек приступил к выполнению своих обязанностей, оплата за работу не производилась и фактически человек в течение следующих двух месяцев подвергался эксплуатации.

При этом у мужчины отобрали документы, удостоверяющие личность, и угрожали. Таким образом, потерпевший находился в материальной зависимости от подозреваемого, а также в состоянии уязвимости и беспомощности.

Спасение

Мужчина, ставший жертвой торговли людьми, из-за обстоятельств и языкового барьера сам не смог обратиться за помощью, и только 20 сентября, после связи с человеком из Китая в интернете, информация о ситуации попала в поле зрения латвийской неправительственной организации, которая немедленно сообщила об этом в полицию.

На основании полученной информации было немедленно возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

В процессе следствия был проведен ряд санкционированных обысков в доме, машине и ресторане подозреваемого, где молодой человек работал на безвозмездной основе, в ходе которых были получены материалы, имеющие доказательную ценность.

6 октября 2021 года подозреваемого задержали, а потерпевшего отпустили, оказав также всю необходимую помощь во время дальнейшего следствия.

Расследование

Расследование все еще продолжается.

Подозреваемый не является гражданином Латвии, поэтому по делу ведется активное международное сотрудничество в получении информации и других вопросах, связанных с юридической помощью.