Ср, 26.01.2022
С учетом растущей нагрузки на лаборатории и сложностей с проведением ПЦР-теста предусмотрено, что антигенного теста будет достаточно, чтобы констатировать факт заражения. Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
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Медицинские маски: риски для природы и как правильно утилизировать?

Водитель в очках и маске. Снимок иллюстративный. ФОТО: AlikaKo/ Shutterstock

Отныне маски для лица должны носить все без исключения, предусматривают принятые Кабинетом министров поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19. Однако, по мнению экспертов, к которым обратилась Diena, одновременно будет расти и нагрузка от этого вида отходов на окружающую среду и экологию.

"Ситуация крайне печальна с экологической точки зрения", - сказала Лайма Кублиня, руководитель по маркетингу Zaļā josta, добавив, что ранее призывала людей уменьшить потребление одноразовых изделий из пластика, максимально отказаться от них.

Однако принятые поправки предусматривают, что многоразовые маски больше не разрешены. Большое количество одноразовых изделий еще долго будет попадать как в бытовые отходы, так и в природу.

"Медицинские маски и респираторы не подлежат переработке. В Латвии этот вид отходов не собирают, и

ни в коем случае нельзя их выбрасывать в контейнер для легкой упаковки, а единственно правильное действие - выбрасывать маски и респираторы вместе с бытовыми отходами",

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- говорит Кублиня.

На вопрос Diena, оценены ли на данный момент объемы загрязнения окружающей среды и каковы они будут в связи с требованием в дальнейшем носить только медицинские маски, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) ответило, что в его распоряжении точных данных нет.


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