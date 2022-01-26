Медицинские маски: риски для природы и как правильно утилизировать?

"Ситуация крайне печальна с экологической точки зрения", - сказала Лайма Кублиня, руководитель по маркетингу Zaļā josta, добавив, что ранее призывала людей уменьшить потребление одноразовых изделий из пластика, максимально отказаться от них.

Однако принятые поправки предусматривают, что многоразовые маски больше не разрешены. Большое количество одноразовых изделий еще долго будет попадать как в бытовые отходы, так и в природу.

"Медицинские маски и респираторы не подлежат переработке. В Латвии этот вид отходов не собирают, и

ни в коем случае нельзя их выбрасывать в контейнер для легкой упаковки, а единственно правильное действие - выбрасывать маски и респираторы вместе с бытовыми отходами",

- говорит Кублиня.