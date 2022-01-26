Перебои в работе 85 почтовых отделений: сотрудники болеют Covid-19

Представители Latvijas pasts обращают внимание на то, что более или менее значительные задержки в оказании услуг или доставке посылок возможны во многих районах Латвии.

Кроме того, в этих условиях изменен режим работы некоторых почтовых отделений, еще несколько почтовых отделений временно закрыты, а их функции переданы ближайшим отделениям, где еще достаточно трудовых ресурсов. Если количество заболевших и контактных лиц продолжит расти, предприятию, возможно, придется изменить часы работы и других почтовых отделений и объединить некоторые из них на время отсутствия сотрудников.

По данным компании, более других затронута деятельность почтовых отделений в Риге, столичной агломерации, Земгальском и Курземском регионах, однако болеют также сотрудники почтовых отделений Видземе и Латгале.