Ср, 26.01.2022
Очевидно, что при столь большом количестве инфицированных невозможно обеспечить тестирование всех. Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC

Перебои в работе 85 почтовых отделений: сотрудники болеют Covid-19

Вывеска Latvijas pasts ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В AS Latvijas pasts по мере распространения Covid-19 заболели более 130 сотрудников, занимающихся оказанием почтовых услуг и доставкой посылок, что привело к задержке работы 85 почтовых отделений и процессов доставки почты по всей стране, сообщили в компании.

Представители Latvijas pasts обращают внимание на то, что более или менее значительные задержки в оказании услуг или доставке посылок возможны во многих районах Латвии.

Кроме того, в этих условиях изменен режим работы некоторых почтовых отделений, еще несколько почтовых отделений временно закрыты, а их функции переданы ближайшим отделениям, где еще достаточно трудовых ресурсов. Если количество заболевших и контактных лиц продолжит расти, предприятию, возможно, придется изменить часы работы и других почтовых отделений и объединить некоторые из них на время отсутствия сотрудников.

По данным компании, более других затронута деятельность почтовых отделений в Риге, столичной агломерации, Земгальском и Курземском регионах, однако болеют также сотрудники почтовых отделений Видземе и Латгале.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии и содержит более 600 пунктов по оказанию услуг. Основной функцией компании является предоставление универсальных почтовых услуг, а также коммерческие перевозки, экспресс-почта, платежные услуги, торговля прессой, товарами в розницу и почтовыми марками. Latvijas pasts - полностью государственное предприятие, в котором работает приблизительно 3200 человек.


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