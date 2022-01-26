Ср, 26.01.2022
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  • Известный французский фотограф насмерть замерз на одной из центральных улиц Парижа

Известный французский фотограф насмерть замерз на одной из центральных улиц Парижа

Известный 84-летний фотограф Рене Робер потерял сознание на одной из центральных улиц Парижа. Через девять часов после этого бездомный вызвал скорую помощь, но спасти мужчину не удалось, сообщает Esquire.ru со ссылкой на источник. 

Близкий друг фотографа журналист и музыкант Мишель Момпонте рассказал о происшествии. 

Робер вышел прогуляться после ужина 18 января, около 21:00. Через некоторое время он потерял сознание и упал на тротуар. Там он пролежал до половины шестого утра, когда к нему приехали врачи. Его обнаружили в крайне тяжелом состоянии - с повреждением головы и сильным переохлаждением. Фотографа доставили в отделение неотложной помощи, где он позже скончался.

"Улица Турбиго. Сердце Парижа - город света, бары, рестораны. Люди такие нечеловечные. Возникает вопрос: как мы могли прийти к этому?" - цитирует Момпонте издание.

Сейчас журналист пытается установить личность бездомного, который вызвал врачей.

Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Он стал известен благодаря фотографиям исполнителей фламенко, которые он начал делать в 1950-е годы. 


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