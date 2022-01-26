Известный французский фотограф насмерть замерз на одной из центральных улиц Парижа

Робер вышел прогуляться после ужина 18 января, около 21:00. Через некоторое время он потерял сознание и упал на тротуар. Там он пролежал до половины шестого утра, когда к нему приехали врачи. Его обнаружили в крайне тяжелом состоянии - с повреждением головы и сильным переохлаждением. Фотографа доставили в отделение неотложной помощи, где он позже скончался.