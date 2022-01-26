Известный французский фотограф насмерть замерз на одной из центральных улиц Парижа

Близкий друг фотографа журналист и музыкант Мишель Момпонте рассказал о происшествии.
Робер вышел прогуляться после ужина 18 января, около 21:00. Через некоторое время он потерял сознание и упал на тротуар. Там он пролежал до половины шестого утра, когда к нему приехали врачи. Его обнаружили в крайне тяжелом состоянии - с повреждением головы и сильным переохлаждением. Фотографа доставили в отделение неотложной помощи, где он позже скончался.
"Улица Турбиго. Сердце Парижа - город света, бары, рестораны. Люди такие нечеловечные. Возникает вопрос: как мы могли прийти к этому?" - цитирует Момпонте издание.
Сейчас журналист пытается установить личность бездомного, который вызвал врачей.
Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Он стал известен благодаря фотографиям исполнителей фламенко, которые он начал делать в 1950-е годы.