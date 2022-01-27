Выигравший в лотерею 24 млн евро литовец рассказал о покупке билета и планах на будущее

Сразу же после сообщения начались интенсивные поиски победителя, которые завершились только спустя пару дней. В понедельник новым литовским мультимиллионером стал 40-летний Витаутас (имя изменено в целях безопасности) из Вильнюса.

"Я каждую неделю покупаю один билет - у меня такой ритуал. По этой причине в прошлую пятницу я ехал домой и вспомнил, что у меня не приобретен билет EuroJackpot. Я сразу же остановился у магазина Maxima", - рассказал счастливчик.

По словам мужчины, в багажнике его машины находились несколько пустых бутылок. Он сдал их, используя литовскую депозитную систему, и получил почти точную сумму, которая требовалась для покупки счастливого билета.

"На игру на прошлой неделе в 18 странах было продано более 27 миллионов билетов. Только два из этих билетов выиграли и разделили главный приз", - сказал Донатас Казлаускас, представитель лотерейной компании Olifėja.

Второй счастливый билет, выигравший половину от джекпота размером в 48 миллионов евро, был приобретен в Германии.

Выигравший 24 миллиона евро мужчина сразу же стал одним из 200 богатейших людей Литвы. Согласно данным списка журнала Тор за 2021 год, он сейчас находится на одном уровне со звездой литовского баскетбола и НБА Домантасом Сабонисом, богатство которого составляет примерно 24 миллиона евро.

Впрочем, с крупными денежными суммами приходит и ответственность правильно их использовать, говорится в сообщении для прессы.

"Спросил у жены, может ли она сесть..."

На вопрос, почему он не обратился за выигрышем в конце недели, Витаутас сказал, что тогда даже не знал, что выиграл. "Мы с женой проводили спокойные выходные дома, но как-то пропустили новости - не видели, не слышали, что в Литве выиграна рекордная сумма. Я готовился проверить свои билеты только в понедельник днем и начал с EuroJackpot. И проверил, используя мобильное приложение, и я уже не помню, что там было.

Я не видел сумму выигрыша. Я понял только то, что, чтобы получить выигрыш, мне надо связаться с офисом лотереи по телефону. Так я и сделал", - рассказал Витаутас.

Сотрудница лотереи, ответившая на звонок, попросила Витаутаса продиктовать номер билета. А затем - попросила сесть.

"Когда я сел, она сказала мне, что я выиграл 24 миллиона евро, поздравила меня и пригласила в офис. Я не мог понять это и поверить. Вскоре после этого я позвонил жене.

Так как я уже научился, как сообщать новости, я спросил у жены, может ли она сесть, и попросил, чтобы взяла стакан воды. Затем я сказал ей, сколько я выиграл", - рассказал счастливчик, который в тот момент уже сидел в офисе лотереи.

"Когда муж сказал, что выиграл 24 миллиона евро, я честно подумала, что он шутит. Только после того, как я повторила это несколько раз и переспросила, у меня потихоньку начала появляться мысль, что это не шутка", - рассказала жена посетителя.

"Мне нужно какое-то занятие в жизни, поэтому я особо не собираюсь уходить с работы и, например, объезжать мир. Я не был бы рад таким действиям. Сейчас придем в себя, успокоим эмоции и тогда подумаем, что с такими огромными деньгами можно сделать по уму. Впрочем, мы с женой уже об этом говорили, если она захочет, она сможет открыть свой бизнес", - рассказал на вопрос, как планирует потратить выигрыш, Витаутас.

Победителям предлагается и специальная помощь, которая позволит оценить возможные перспективы и риски.