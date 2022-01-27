"Ты не рукопожатен". Меньшиков ответил на обвинения режиссера Долина

Олег Долин на своём Facebook написал, что его отстранили от работы, когда спектакль был практически готов. Кроме того, Долин заявил, что об отстранении Меньшиков сообщил ему в СМС-сообщении, а театр не выплатил ему аванс за полгода работы над постановкой.

Режиссер назвал "бандитским захватом" решение Меньшикова выпускать спектакль со "своей командой". По словам Долина, при работе над спектаклем у него и у Меньшикова - исполнителя главной роли в постановке - возникали дискуссии по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии. "Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому", - отметил Долин.

"Итак, спектакль, который сейчас выйдет в Театре им. Ермоловой, мой. […] Но на выпуске спектакль был у меня Вами отнят. Что с ним сейчас происходит, мне неизвестно. Знаю, что Вы сами улетели в отпуск до конца января, а значит, спектакль был брошен. Ну, пересадите Вы музыкантов в ложу, как Вам хотелось. Ну, поменяете еще пару выходов ребятам. Что-то кардинально менять в спектакле просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера - мой спектакль, который был у меня украден", - добавил режиссер.

Через несколько часов Меньшиков записал видеообращение к Долину, в котором заявил, что театр расторг договор с режиссером по соглашению сторон. Худрук также отметил, что режиссеру предлагали найти компромисс в решении финансового вопроса и вопроса об авторстве, однако он отказался.

Отвечая на обвинения режиссера в краже спектакля, Меньшиков заявил: "Если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-то поталантливее. Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр".

Меньшиков также назвал "низостью" и "человеческой подлостью" упоминание Долиным "отпуска" и скандалов в театре. "Любой художник имеет право на провал, успех, ошибку, победу, поражение. Но любой художник в любой ситуации должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. […] Для меня ты не рукопожатен", - заключил Меньшиков.