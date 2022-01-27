Чт, 27.01.2022
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"Ты не рукопожатен". Меньшиков ответил на обвинения режиссера Долина

Олег Меньшиков ФОТО: Театр Ермоловой/YouTube

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на открытое письмо режиссера Олега Долина, которого отстранили от работы в учреждении за неделю до выхода поставленного им спектакля "Двенадцатая ночь". Обращение Меньшикова опубликовано на YouTube-канале театра.

Олег Долин на своём Facebook написал, что его отстранили от работы, когда спектакль был практически готов. Кроме того, Долин заявил, что об отстранении Меньшиков сообщил ему в СМС-сообщении, а театр не выплатил ему аванс за полгода работы над постановкой.

Режиссер назвал "бандитским захватом" решение Меньшикова выпускать спектакль со "своей командой". По словам Долина, при работе над спектаклем у него и у Меньшикова - исполнителя главной роли в постановке - возникали дискуссии по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии. "Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому", - отметил Долин.

"Итак, спектакль, который сейчас выйдет в Театре им. Ермоловой, мой. […] Но на выпуске спектакль был у меня Вами отнят. Что с ним сейчас происходит, мне неизвестно. Знаю, что Вы сами улетели в отпуск до конца января, а значит, спектакль был брошен. Ну, пересадите Вы музыкантов в ложу, как Вам хотелось. Ну, поменяете еще пару выходов ребятам. Что-то кардинально менять в спектакле просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера - мой спектакль, который был у меня украден", - добавил режиссер.

Через несколько часов Меньшиков записал видеообращение к Долину, в котором заявил, что театр расторг договор с режиссером по соглашению сторон. Худрук также отметил, что режиссеру предлагали найти компромисс в решении финансового вопроса и вопроса об авторстве, однако он отказался.

Отвечая на обвинения режиссера в краже спектакля, Меньшиков заявил: "Если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-то поталантливее. Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр".

Меньшиков также назвал "низостью" и "человеческой подлостью" упоминание Долиным "отпуска" и скандалов в театре. "Любой художник имеет право на провал, успех, ошибку, победу, поражение. Но любой художник в любой ситуации должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. […] Для меня ты не рукопожатен", - заключил Меньшиков.

Согласно информации на сайте театра Ермоловой, премьеры спектакля "Двенадцатая ночь, Или все что угодно" пройдут в первой половине февраля. Среди актеров, занятых в постановке, - Олег Меньшиков, Александр Петров, Стася Милославская, Антон Лапенко, Александра Бортич. Сведений о режиссере на странице спектакля нет.


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