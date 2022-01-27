Звезда "Один дома" Маколей Калкин обручился с матерью своего ребенка

People со ссылкой на источник сообщает, что 41-летний актёр уже сделал предложение своей девушке Бренде Сонг, с которой встречается последние четыре года. По данным издания, папарацци засняли девушку актера во время прогулки по Беверли-Хиллз. На ее левой руке заметили обручальное кольцо.

33-летняя Бренда Сонг и Маколей Калкин воспитывают общего сына. Мальчик родился в прошлом году, и ему дали имя Дакота Сонг Калкин - в честь сестры актера, которая погибла в ДТП.

Калкин и Сонг познакомились на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде, а в июле 2017 года их отношения из рабочих перешли в романтические. Бренда Сонг - американская актриса, продюсер и фотомодель, телезвезда канала "Дисней".