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Звезда "Один дома" Маколей Калкин обручился с матерью своего ребенка

Маколей Калкин ФОТО: Reuters/ScanPix

Американские СМИ выяснили, что актёр Маколей Калкин сделал предложение своей избраннице, а она ответила согласием.

People со ссылкой на источник сообщает, что 41-летний актёр уже сделал предложение своей девушке Бренде Сонг, с которой встречается последние четыре года. По данным издания, папарацци засняли девушку актера во время прогулки по Беверли-Хиллз. На ее левой руке заметили обручальное кольцо.

33-летняя Бренда Сонг и Маколей Калкин воспитывают общего сына. Мальчик родился в прошлом году, и ему дали имя Дакота Сонг Калкин - в честь сестры актера, которая погибла в ДТП.

Калкин и Сонг познакомились на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде, а в июле 2017 года их отношения из рабочих перешли в романтические. Бренда Сонг - американская актриса, продюсер и фотомодель, телезвезда канала "Дисней".

Напомним, Маколей Калкин впервые женился в возрасте 17 лет на своей коллеге Рэйчел Майнер, но их брак просуществовал недолго. В 2002-м звезда "Один дома" начал встречаться с Милой Кунис - американской актрисой украинского происхождения. Их отношения продолжались почти 10 лет, но в 2011-м знаменитости приняли решение расстаться. 


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