Видео ⟩ Лайма Вайкуле устроила "проводы омикрона"

В ролике артистка танцует со своим французским бульдогом на руках. Рядом играют музыканты. В какой-то момент Лайма отпускает собаку и начинает втягивать в свой танец пианиста Роберта.

"Вот такое у нас веселое утро", - заметила Вайкуле.

Публикацию звезда подписала словами: "Проводы омикрона".

"Я так скучаю по тебе! Боже, как я люблю тебя", - написала в комментариях Хибла Герзмава.

Другие подписчики отметили, что Лайма прекрасно выглядит и, как всегда, на позитиве.