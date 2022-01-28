Пт, 28.01.2022
Хочу отказаться от такого пособия. Если самоуправление настолько бедное, я не буду брать с них последнее пенсионерка, получившая пособие в 94 цента
пенсионерка, получившая пособие в 94 цента

Видео ⟩ Лайма Вайкуле устроила "проводы омикрона"

Лайма Вайкуле ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

67-летняя Лайма Вайкуле поделилась в соцсетях забавным видео из своего особняка в Юрмале. 

В ролике артистка танцует со своим французским бульдогом на руках. Рядом играют музыканты. В какой-то момент Лайма отпускает собаку и начинает втягивать в свой танец пианиста Роберта. 

"Вот такое у нас веселое утро", - заметила Вайкуле. 

Публикацию звезда подписала словами: "Проводы омикрона". 

"Я так скучаю по тебе! Боже, как я люблю тебя", - написала в комментариях Хибла Герзмава. 

Другие подписчики отметили, что Лайма прекрасно выглядит и, как всегда, на позитиве. 

"Какое чудесное утро", "Обожаю", "Самая красивая, веселая и стильная", "Омикрон джаз", "Зажигалочка", "Самая стильная", - писали фолловеры под видео. 


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