Видео ⟩ Лайма Вайкуле устроила "проводы омикрона"
67-летняя Лайма Вайкуле поделилась в соцсетях забавным видео из своего особняка в Юрмале.
67-летняя Лайма Вайкуле поделилась в соцсетях забавным видео из своего особняка в Юрмале.
В ролике артистка танцует со своим французским бульдогом на руках. Рядом играют музыканты. В какой-то момент Лайма отпускает собаку и начинает втягивать в свой танец пианиста Роберта.
"Я так скучаю по тебе! Боже, как я люблю тебя", - написала в комментариях Хибла Герзмава.
Другие подписчики отметили, что Лайма прекрасно выглядит и, как всегда, на позитиве.
"Какое чудесное утро", "Обожаю", "Самая красивая, веселая и стильная", "Омикрон джаз", "Зажигалочка", "Самая стильная", - писали фолловеры под видео.