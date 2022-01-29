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На 69-м году жизни скончался латвийский певец, гитарист и лидер групп Dālderi и Dakota Эдвин Зариньш. Об этом в социальной сети "Facebook" сообщил барабанщик Гундарс Линтиньш.

Зариньш родился в Риге. Рано потерял мать и вырос в приемной семье в Чиекуркалнсе. Учился в Рижской детской музыкальной школе, увлекался хоккеем, футболом и боевыми искусствами.

Сначала он играл на гитаре в школьном ансамбле, затем бросил школу, работал на фабрике и играл в ансамбле под руководством Гунара Фрейденфелда. Выступал на фестивале Liepājas dzintars (1972). Некоторое время они играли вместе с Каспаром Димитерсом и Иваром Годманисом, в основном исполняя песни группы Creedence Clearwater Revival.

В 1975 году был призван в армию. После службы Зариньш присоединился к ансамблю Дома культуры Бауски, который в 1979 году впервые выступил в Скайсткалне с коллективом под названием Dālderi. Выступал в программе Латвийского телевидения Varavīksne, стал популярным благодаря песне Dzeltenie aizkar. В 1983 году группа Dālderi распалась, но в 1988 году была восстановлена ​​в другом составе. Параллельно Зариньш работал в Бауской столярной мастерской.