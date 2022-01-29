Известна новая информация о подтипе омикрона BA.2

BA.2 обнаружен более чем в 40 странах, включая Швецию, Филиппины, Индию и Сингапур. В Дании он стал преобладающим типом вируса.

В Норвегии число случаев заражения подвариантом BA.2 увеличилось с семи случаев 4 января до 611 случаев 19 января.

В Дании инфицирование BA.2 увеличилось с 20% от всех случаев в конце декабря до 45% во вторую неделю января.

Этот подтип стал более распространенным в Великобритании и Дании, где его назвали "воровским омикроном", но не кажется, что он более смертоносный, чем предыдущие мутации.

Исследователь из Марокко заявил, что BA.2 принадлежит к тому же штамму, что и омикрон, но BA.2 имеет на 30 мутаций больше, чем омикрон.

"Появилось несколько вариантов, некоторые исчезли", - сказал изданию The Washington Post Роберт Гарри, вирусолог из Медицинской школы Тулейна.

Анализ, проведенный Агентством по безопасности в области здравоохранения Великобритании, показал, что подтип омикрона способен распространяться быстрее, чем омикрон.