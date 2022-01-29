На перекрестке у Елгавского шоссе запретили поворот. Теперь водители создают опасные ситуации

Описанная ситуация - о Рижской окружной дороге недалеко от Елгавского шоссе. Это перекресток, от которого в обе стороны отделяются дороги меньшего значения. Сейчас один левый поворот закрыт, а тем, кто хочет повернуть направо, сначала надо поворачивать налево, проехать примерно 100 метров и после этого в предназначенном для этого месте нужно развернуться для движения в обратном направлении. После этого маневра водитель попадает перпендикулярно Рижской окружной, которую затем можно спокойно пересечь, выбрав удобный момент.

Как указывает ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс, ехать прямо через дорогу безопаснее, чем стоять посреди нее и ждать своего момента, пока мимо на большой скорости мчатся легковые автомобили и фуры. Решение не идеальное, но стало лучше.

Перекресток у Салдуса, на котором двое поворачивающих попадают в прямой конфликт ФОТО: Скриншот видео

Впрочем, водители этот порядок полностью не соблюдают - вместо того, чтобы проехать 100 метров от перекрестка до разворота, на который нет никаких специальных указателей, водители разворачиваются ближе к перекрестку, нарушая правила и создавая опасные ситуации. Конечно, в этом месте нет никаких и знаков о том, что разворачиваться запрещено. Это может привести к опасным ситуациям, так как в этом месте довольно много конфликтных точек.