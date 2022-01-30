Фото ⟩ В Сигулде открывается фестиваль больших латерн "В стране чудес"

Тема фестиваля навеяна сказкой Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес". Это мероприятие для всей семьи, наполненное волшебством параллельной магической реальности, созданной световыми эффектами и шелковыми скульптурами. На фестивале будет представлено более 300 световых объектов разных цветов и размеров, созданных из тысяч метров шелковой ткани и миллионов лампочек. Каждая световая скульптура рассказывает свою историю, оживляя волшебных существ, сказочных животных и растения. Еще более особую атмосферу создаст музыка, которая была специально написана для фестиваля композитором и исполнителем электронной музыки Леоном Сомовым.

ФОТО: Пресс-фото

Фестиваль "В стране чудес" - это праздник, который в темное зимнее время приносит свет и радость как детям, так и взрослым. Организаторы отмечают, что подобные изготовленные вручную крупноформатные шелковые скульптуры, переливающиеся всеми цветами радуги, в Латвии можно будет увидеть впервые. Посетители смогут встретить кролика и Чеширского кота из сказки "Алиса в Стране чудес", огромные светящиеся грибы, лес волшебных цветов и множество других сказочных существ.

ФОТО: Пресс-фото

Гости фестиваля смогут также посетить творческие мастерские ремесленников в квартале Сигулдского замка, согреться горячими напитками, а также осмотреть Новый Сигулдский замок (за отдельную входную плату).

ФОТО: Пресс-фото

*Внимание! Фестиваль проводится в эпидемиологически безопасном "зеленом" режиме. Мероприятие могут посетить вакцинированные/переболевшие Covid-19 взрослые, при предъявлении действующего Covid-19 сертификата и документа, удостоверяющего личность, дети до 12 лет без Covid-19 сертификата дети от 12 лет, при предъявлении действующего Covid-19 сертификата или лабораторной справки о негативном скрининговом тесте, сделанном за последние 72 часа.

Приобрести билеты можно здесь

ЦЕНА:

Взрослым – 16 EUR/перс.

Детям до 5 лет (включительно) бесплатно.

Детям от 6 лет, школьникам, студентам, сеньорам, инвалидам 2 и 3 групп – 11 EUR/ перс.;

Инвалидам 1 группы с сопровождающим бесплатно.

Семейные билеты:

2 + 1 (двое взрослых и один ребенок от 6 до 18 лет) – 40 EUR

2 + 2 (двое взрослых и двое детей от 6 до 18 лет) – 50 EUR

С ID картой жителя Сигулдского края — скидка 15% (ID необходимо предъявить при входе).

Билеты возможно приобрести в интернете на конкретное время, для того чтобы обеспечить равномерный поток посетителей. Деньги за купленные на конкретную дату и время, но неиспользованные билеты не компенсируются. При покупке билетов на месте проведения мероприятия применяется дополнительная плата.

При покупке билетов на месте проведения мероприятия, стоимость для взрослого составит 18 EUR, для ребенка от 6 лет - 13 EUR, семейные билеты - 45 EUR и 55 EUR. С ID картой жителя Сигулдского края — скидка 15%. ID карту необходимо предъявить при входе

ВРЕМЯ РАБОТЫ: