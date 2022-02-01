Волочкова рассталась со своим женихом, объявленным в розыск

"Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу", - заметила она.

В комментариях певице Славе Анастасия ответили, что подобного "следовало ожидать". Она добавила, что считает низостью желание мужчины пиариться за чужой счет.

Ранее стало известно, что новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт в Украине. В ходе программы "Пусть говорят" мужчина признался, что участвовал в организации митингов, передает Lenta.ru.

"Послушайте, на любого человека можно наковырять любой грязи. Никто не безгрешен. Я тоже в жизни совершала много нелепостей. И что? Я не скрываю этого", - написала Волочкова в Instagram.

Напомним, с Сергеем Кузнецовым она познакомилась на съемках шоу "Давай поженимся!". Вскоре после начала отношений пара вместе отправилась на Мальдивы.

18 января знаменитость вместе с возлюбленным возвращалась домой. Путешествие на самолете обернулось скандалом, в котором была задействована полиция.