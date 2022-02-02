🍊 Овощи на гриле с апельсиновым булгуром и диетическим соусом

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для гриля: • 2 перца, нарезанных дольками; • 1 баклажан, нарезанный длинными ломтиками; • 1 цукини, нарезанный ломтиками; • 1 банка соуса песто. Для булгура: • 1 стакан булгура; • 1,5 стакана кипятка; • 1 кубик овощного бульона; • нарезанный зеленый лук; • нарезанный пучок кинзы; • 1 апельсин (кожуру натереть, а сок выжать); • семена граната и базилик для декора. Для соуса: • альтернатива йогурту (на растительной базе без добавок) от компании Alpro; • 1/4 свежего огурца, натертого на терке (отжать лишнюю жидкость); • 2 зубчика чеснока; • пара нарезанных веточек мяты; • щепотка кумина; • 1/2 ст. ложки сахара; • соль по вкусу. *Для приготовления соуса мы использовали заменитель йогурта на растительной базе без добавок Alpro. Он легкий, нежный и насыщенный белками. Идеально подходит к любому ежедневному блюду, богат кальцием, витамином B и содержит мало сахара.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

1. Высыпаем булгур в кастрюлю и добавляем измельченный бульонный кубик. Заливаем стаканом кипятка и варим 2-3 минуты. Затем выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и даем булгуру набухнуть в течение 15-20 минут.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

2. Параллельно готовим овощи: нарезаем их для гриля, кладем в миску, добавляем соус песто и перемешиваем.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

3. Гриль устанавливаем вручную на оранжевый режим. Когда он прогреется и прозвучит звуковой сигнал, помещаем овощи на решетку и готовим, пока не загорится оранжевый индикатор и не прозвучит новый сигнал.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

4. Далее готовим соус - смешиваем все необходимые ингредиенты в миске.

5. Добавляем оставшиеся продукты к набухшему булгуру и перемешиваем.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

6. Выкладываем на тарелки булгур, рядом размещаем овощи, приготовленные на гриле, и соус в чашке.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

7. Украшаем блюдо листьями базилика и зернами граната.

Приятного аппетита!