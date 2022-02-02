Ср, 2.02.2022
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  • 🍊 Овощи на гриле с апельсиновым булгуром и диетическим соусом

🍊 Овощи на гриле с апельсиновым булгуром и диетическим соусом

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Можно легко обогатить свой рацион, используя овощи. Для этого идеально подходят вегетарианские и веганские блюда, богатые клетчаткой, которая полезна для желудка. Предлагаем попробовать это интересное и вкусное блюдо!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для гриля:

• 2 перца, нарезанных дольками;

• 1 баклажан, нарезанный длинными ломтиками;

• 1 цукини, нарезанный ломтиками;

• 1 банка соуса песто.

Для булгура:

• 1 стакан булгура;

• 1,5 стакана кипятка;

• 1 кубик овощного бульона;

• нарезанный зеленый лук;

• нарезанный пучок кинзы;

• 1 апельсин (кожуру натереть, а сок выжать);

• семена граната и базилик для декора.

Для соуса:

• альтернатива йогурту (на растительной базе без добавок) от компании Alpro;

• 1/4 свежего огурца, натертого на терке (отжать лишнюю жидкость);

• 2 зубчика чеснока;

• пара нарезанных веточек мяты;

• щепотка кумина;

• 1/2 ст. ложки сахара;

• соль по вкусу.

*Для приготовления соуса мы использовали заменитель йогурта на растительной базе без добавок Alpro. Он легкий, нежный и насыщенный белками. Идеально подходит к любому ежедневному блюду, богат кальцием, витамином B и содержит мало сахара.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

1. Высыпаем булгур в кастрюлю и добавляем измельченный бульонный кубик. Заливаем стаканом кипятка и варим 2-3 минуты. Затем выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и даем булгуру набухнуть в течение 15-20 минут.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

2. Параллельно готовим овощи: нарезаем их для гриля, кладем в миску, добавляем соус песто и перемешиваем.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

3. Гриль устанавливаем вручную на оранжевый режим. Когда он прогреется и прозвучит звуковой сигнал, помещаем овощи на решетку и готовим, пока не загорится оранжевый индикатор и не прозвучит новый сигнал.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

4. Далее готовим соус - смешиваем все необходимые ингредиенты в миске.

5. Добавляем оставшиеся продукты к набухшему булгуру и перемешиваем.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

6. Выкладываем на тарелки булгур, рядом размещаем овощи, приготовленные на гриле, и соус в чашке.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

7. Украшаем блюдо листьями базилика и зернами граната.

Приятного аппетита!

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Галерея:  Овощи на гриле с апельсиновым булгуром и соусом на йогурте


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