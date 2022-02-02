🍊 Овощи на гриле с апельсиновым булгуром и диетическим соусом

Для гриля:
• 2 перца, нарезанных дольками;
• 1 баклажан, нарезанный длинными ломтиками;
• 1 цукини, нарезанный ломтиками;
• 1 банка соуса песто.
Для булгура:
• 1 стакан булгура;
• 1,5 стакана кипятка;
• 1 кубик овощного бульона;
• нарезанный зеленый лук;
• нарезанный пучок кинзы;
• 1 апельсин (кожуру натереть, а сок выжать);
• семена граната и базилик для декора.
Для соуса:
• альтернатива йогурту (на растительной базе без добавок) от компании Alpro;
• 1/4 свежего огурца, натертого на терке (отжать лишнюю жидкость);
• 2 зубчика чеснока;
• пара нарезанных веточек мяты;
• щепотка кумина;
• 1/2 ст. ложки сахара;
• соль по вкусу.
*Для приготовления соуса мы использовали заменитель йогурта на растительной базе без добавок Alpro. Он легкий, нежный и насыщенный белками. Идеально подходит к любому ежедневному блюду, богат кальцием, витамином B и содержит мало сахара.
1. Высыпаем булгур в кастрюлю и добавляем измельченный бульонный кубик. Заливаем стаканом кипятка и варим 2-3 минуты. Затем выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и даем булгуру набухнуть в течение 15-20 минут.
2. Параллельно готовим овощи: нарезаем их для гриля, кладем в миску, добавляем соус песто и перемешиваем.
3. Гриль устанавливаем вручную на оранжевый режим. Когда он прогреется и прозвучит звуковой сигнал, помещаем овощи на решетку и готовим, пока не загорится оранжевый индикатор и не прозвучит новый сигнал.
4. Далее готовим соус - смешиваем все необходимые ингредиенты в миске.
5. Добавляем оставшиеся продукты к набухшему булгуру и перемешиваем.
6. Выкладываем на тарелки булгур, рядом размещаем овощи, приготовленные на гриле, и соус в чашке.
7. Украшаем блюдо листьями базилика и зернами граната.
Галерея: Овощи на гриле с апельсиновым булгуром и соусом на йогурте