Digital Art House представляет выставку "Удивительный мир Гауди"

В ее основе лежит знакомство зрителей с архитектурным стилем одного из самых знаменитых барселонцев Антонио Гауди.

Архитекторы по всему миру восхищаются работой Гауди как примером одного из самых уникальных и отличительных архитектурных стилей. Его творения коренным образом изменили лицо Барселоны. Архитектурные решения Гауди называют "яркими, сумасбродными и веселыми, с углублением в религию".

Семь его творений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Создатели выставки предложат зрителям "прогуляться" по улицам Барселоны: по парку Гуэль, вдоль Дома Бальо, башни Бельесгуард, дворца Гуэль, Дома Фигерас, Дома Мила, постоять под уличным фонарем на Королевской площади Барселоны. И, конечно, полюбоваться Храмом Святого Семейства - самым знаменитым и противоречивым творением Гауди.

В арт-пространстве Digital Art House знаменитые работы Антонио Гауди будут представлены как увлекательное иммерсионное шоу в сопровождении всепоглощающей испанской музыки.

"Наши постоянные гости уже знают, что выставки Digital Art House гарантируют 100-процентное погружение в разворачивающиеся вокруг события, - рассказывает директор Digital Art House Роман Морозов. Надеемся, и на этот раз вы не будете разочарованы. Вы получите истинное удовольствие от восхитительных визуальных эффектов, ярких красок, красоты, гармонии и незаметно для себя поймете, что очутились в солнечной Барселоне. А дальше - захватывающая дух архитектура, восхищающая смелостью форм, ослепительными красками, неожиданными решениями. Архитектура великого и загадочного Антонио Гауди", - обещают организаторы.

"Величайшее свойство произведения искусства - гармония, которая в пластических искусствах рождается из света. Свет создает рельеф и украшает. Архитектура - это создание порядка света" Антонио Гауди

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