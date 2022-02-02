Одна из самых успешных моделей Škoda всех времен - Fabia малого класса. До сих пор в обращении находились только три поколения модели, но и они в сумме порадовали более 4,5 миллионов покупателей по всему миру. Большей популярностью среди всех моделей Škoda может похвастаться только Octavia. Но вот, только что вышла в свет Fabia четвертого поколения, и понятно, что компания надеется на не меньший успех, поэтому я взял один из первых привезенных в Латвию экземпляров новейшей чешской малолитражки и отправился в наши просторы выяснять, оправданы ли ожидания компании.

Прежде всего справедливо хочется уточнить размер Škoda Fabia. Автомобиль в результате перехода на новое поколение претерпел существенную трансформацию. В бóльшую сторону. Я часто передвигаюсь на Fabia предыдущего поколения и, поверьте - изменения налицо.

Даже просто разместив два автомобиля рядом, становится очевидно, что новая Fabia больше во всех отношениях.

Уменьшилась только высота машины, в результате чего силуэт авто стал более динамичным. Цифры в таблице данных лишь показывают, какие именно изменения произошли - сравнивая с предыдущим автомобилем новая Fabia стала длиннее, шире и ниже, а колесная база - больше.

Четыре поколения Škoda Fabia ФОТО: Škoda

Самый наглядный пример тому, насколько вырос маленький чешский автомобиль - прямое сравнение с более старой, но стоящей выше классом машиной.

Так, новая Fabia по длине не уступает Volkswagen Golf IV, а по колесной базе даже превосходит эталон компактного класса.

И, когда разговор заходит о расстоянии между осями, больше всего выигрывают, конечно же, находящиеся в автомобиле - в особенности те, кто сзади. То, что на задних сидениях стало больше места, можно заметить, лишь только открыв двери.

Усевшись же, понимаешь, что первое впечатление не было обманчивым - Fabia балует пассажиров простором в лучших традициях своих братьев по бренду. Насколько большим он может быть в автомобиле малого класса.

Škoda Fabia ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Надо сказать, что новая Fabia - настолько практичный и вместительный автомобиль, насколько практичным и вместительным только может быть машина в этом сегменте. Опять же, с помощью таблиц данных для сравнения видно, что багажник у Фабии всего примерно на 1! литр меньше, чем у последнего Volkswagen Golf VIII - 380 л. К тому же чехи славятся своими simply clever решениями, поэтому

багажное отделение наполнено всевозможными креплениями, крючками, отделениями для сумок, карманами для мячей или арбузов, эластичными сетками для крепления вещей и тому подобным.

Есть даже специальная подвесная полка, на которую можно положить куртку, чтобы она не валялась на полу багажника, для чего даже возможны два уровня высоты. Под крышкой можно хранить и покрытие для панорамного стекла, чтобы оно не мешало, но всегда было под рукой.

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

К "просто умным" решениям относятся и скребок для льда с измерителем протектора за горловиной топливного бака, пластмассовый язычок у ветрового стекла для размещения парковочного талона, регулируемый подстаканник для пассажиров сзади, щетка для снега в обивке дверей и фирменный зонтик, а также миниатюрные мусорные урны в дверных карманах с одной или другой стороны салона.

Ничто из этого не стоит больших денег, но приятно улучшает автовладельцам качество жизни.

Škoda Fabia ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

В результате смены поколений Škoda Fabia выросла не только в размерах, но и, так сказать, в интеллекте. Лет десять назад адаптивный круиз-контроль был эксклюзивом для дорогих автомобилей высокого класса, но теперь даже Fabia способна следовать за впереди идущим автомобилем, соблюдая безопасную дистанцию. Держаться между линиями своей полосы автомобиль способен сам

и даже автономное движение задним ходом при парковке у машины выходит не менее ловко, чем у закаленного водителя.

С одной лишь разницей - вам не придется ничего делать самому, кроме управления педалями и переключением передач.

Škoda Fabia ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Но на этом сюрпризы от Fabia не заканчиваются. Автомобиль побалует функциями поддержки, комфорта и развлечения, что редкость для представителя малого класса. Здесь обязательно стоит упомянуть светодиодные фары - стандарт для автомобиля любой комплектации, автоматическое переключение дальнего света, которое срабатывает именно тогда, когда это необходимо,

обогрев переднего стекла и рулевого колеса, что является совершенно новыми функциями для маленькой модели,

яркий центральный экран с высокоскоростным интерфейсом, беспроводной Apple CarPlay, беспроводное зарядное устройство для телефона, цифровая персонализируемая панель приборов, уже знакомая по автомобилям более высокого класса, и двухзонный климат-контроль с вентиляцией задних сидений. Раньше такого не было.

Škoda Fabia ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Многое из этого не будет доступно в базовой модели на уровне оборудования Active, но за дополнительную плату возможны почти что невообразимые вещи. Покупателю Fabia даже предоставляется возможность за 40 евро установить 50-литровый топливный бак вместо стандартного 40-литрового, а базовую подвеску можно заменить на более спортивную или наоборот -

выбрать более подходящую для плохих дорог конфигурацию с защитными элементами в нижней части и дорожным просветом на 9 мм выше.

Для весенних ям и неровностей дорожного покрытия такое авто подошло бы особенно удачно.

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Что еще получила Fabia от смены поколений? Это определенно намного лучшие ходовые качества. Главной новинкой в ​​моторной палитре стал 1,5-литровый мотор TSI мощностью 150 лошадиных сил, базовые же двигатели рабочим объемом 999 кубических сантиметров остались прежними. Атмосферный двигатель развивает 80 л.с. и скромные 93 Нм, турбо версии имеют мощность 95 и 110 л.с. с 175 и 200 Нм соответственно. Я каждый день ездил на версии мощностью 95 л с 5-ступенчатой механической коробкой передач, когда тестируемое демонстрационное авто имело 110 л.с. с коробкой передач DSG. Если сравнивать характеристики и ощущения от двух вариантов моторизации, скажу, что существенных отличий нет. Параметры не настолько отличаются, чтобы с самой мощной версией литрового мотора возникало желание совершать смелые обгонные маневры или изображать из себя раллийного гонщика. Конечно, максимальная скорость немного выше, а ускорение - быстрее, особенно если из доступных режимов вождения Eco, Normal и Sport выбрать последний, но в остальном

самые большие различия между литровыми турбодвигателями - в прайс-листе, а не на дороге.

Škoda Fabia ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

В чем же превосходство демо-машины было неоспоримым, так это в качестве езды.

По сравнению с относительно старой моделью, это как поставить рядом обычную отвертку и беспроводной многофункциональный инструмент.

Если в своей фабии я наслаждался соответствующим цене и размерам автомобиля комфортом в сочетании со спокойной, уравновешенной ездой, поскольку для быстрого темпа она не кажется подходящей, то с автомобилем нового поколения уже можно позволить себе ездить более азартно и попытаться понять разницу между режимами Normal и Sport. Машина послушная, при разворотах держится устойчиво и имеет минимальный крен. Короче говоря, новая Fabia едет ощущаемо качественнее. И последнее, но не менее важное: Škoda Fabia радует гораздо лучшим двигателем и внешней шумоизоляцией, из-за чего ощущается автомобилем более высокого класса. Свою роль, безусловно, играет и отточенная аэродинамика (Cd=0,28), которая, как и вместимость салона - лучшая в своем классе.

Галерея: Škoda Fabia

Наконец, о ценах. Самая дешевая Škoda Fabia версии Active с 1-литровым атмосферным двигателем и механической коробкой передач доступна за €14 500. Самой дорогой базовой версией станет комплектация Elegance с 1,5-литровым TSI двигателем и коробкой передач DSG. Она будет стоить от 21 800 евро. Между тем автомобиль, который испытывали мы, с практически полным набором доступных преимуществ обойдется в 25 630 евро. Иными словами, выбор широк и на фоне прямых конкурентов новая Fabia может быть как даже чуть дешевле, так и чуть дороже. Но важно то, что Škoda понимает важность Fabia в масштабе Европы, поэтому модели отдают предпочтение уже на заводе, а это значит, что небольшая модель нового класса может дойти до покупателя быстрее, чем модели других марок.

Важнейшие данные: Škoda Fabia 1.0 TSI 110 DSG

Двигатель: 999 см3, R3

Мощность: 110 л.с.

Крутящий момент: 200 Нм

V max : 205 км/ч

0-100 км/ч: 9,9 сек

Средний расход: 5,5 - 6,1 литра

CO 2 : 124 - 138 г/км

Длина/ ширина/ высота: 4108/ 1780/ 1459 мм

Колесная база: 2564 мм

Багажник: 380 - 1190 л

Масса: 1187 - 1339 кг

Диаметр разворота: 10,7 м

Дорожный просвет: 138 мм (-15 мм со спортивной подвеской, +9 мм с конфигурацией для плохих дорог).