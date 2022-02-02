Первые впечатления: Škoda Fabia четвертого поколения
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Одна из самых успешных моделей Škoda всех времен - Fabia малого класса. До сих пор в обращении находились только три поколения модели, но и они в сумме порадовали более 4,5 миллионов покупателей по всему миру. Большей популярностью среди всех моделей Škoda может похвастаться только Octavia. Но вот, только что вышла в свет Fabia четвертого поколения, и понятно, что компания надеется на не меньший успех, поэтому я взял один из первых привезенных в Латвию экземпляров новейшей чешской малолитражки и отправился в наши просторы выяснять, оправданы ли ожидания компании.
Прежде всего справедливо хочется уточнить размер Škoda Fabia. Автомобиль в результате перехода на новое поколение претерпел существенную трансформацию. В бóльшую сторону. Я часто передвигаюсь на Fabia предыдущего поколения и, поверьте - изменения налицо.
Уменьшилась только высота машины, в результате чего силуэт авто стал более динамичным. Цифры в таблице данных лишь показывают, какие именно изменения произошли - сравнивая с предыдущим автомобилем новая Fabia стала длиннее, шире и ниже, а колесная база - больше.
Самый наглядный пример тому, насколько вырос маленький чешский автомобиль - прямое сравнение с более старой, но стоящей выше классом машиной.
Так, новая Fabia по длине не уступает Volkswagen Golf IV, а по колесной базе даже превосходит эталон компактного класса.
И, когда разговор заходит о расстоянии между осями, больше всего выигрывают, конечно же, находящиеся в автомобиле - в особенности те, кто сзади. То, что на задних сидениях стало больше места, можно заметить, лишь только открыв двери.
Усевшись же, понимаешь, что первое впечатление не было обманчивым - Fabia балует пассажиров простором в лучших традициях своих братьев по бренду. Насколько большим он может быть в автомобиле малого класса.
Надо сказать, что новая Fabia - настолько практичный и вместительный автомобиль, насколько практичным и вместительным только может быть машина в этом сегменте. Опять же, с помощью таблиц данных для сравнения видно, что багажник у Фабии всего примерно на 1! литр меньше, чем у последнего Volkswagen Golf VIII - 380 л. К тому же чехи славятся своими simply clever решениями, поэтому
Есть даже специальная подвесная полка, на которую можно положить куртку, чтобы она не валялась на полу багажника, для чего даже возможны два уровня высоты. Под крышкой можно хранить и покрытие для панорамного стекла, чтобы оно не мешало, но всегда было под рукой.
К "просто умным" решениям относятся и скребок для льда с измерителем протектора за горловиной топливного бака, пластмассовый язычок у ветрового стекла для размещения парковочного талона, регулируемый подстаканник для пассажиров сзади, щетка для снега в обивке дверей и фирменный зонтик, а также миниатюрные мусорные урны в дверных карманах с одной или другой стороны салона.
В результате смены поколений Škoda Fabia выросла не только в размерах, но и, так сказать, в интеллекте. Лет десять назад адаптивный круиз-контроль был эксклюзивом для дорогих автомобилей высокого класса, но теперь даже Fabia способна следовать за впереди идущим автомобилем, соблюдая безопасную дистанцию. Держаться между линиями своей полосы автомобиль способен сам
С одной лишь разницей - вам не придется ничего делать самому, кроме управления педалями и переключением передач.
Но на этом сюрпризы от Fabia не заканчиваются. Автомобиль побалует функциями поддержки, комфорта и развлечения, что редкость для представителя малого класса. Здесь обязательно стоит упомянуть светодиодные фары - стандарт для автомобиля любой комплектации, автоматическое переключение дальнего света, которое срабатывает именно тогда, когда это необходимо,
яркий центральный экран с высокоскоростным интерфейсом, беспроводной Apple CarPlay, беспроводное зарядное устройство для телефона, цифровая персонализируемая панель приборов, уже знакомая по автомобилям более высокого класса, и двухзонный климат-контроль с вентиляцией задних сидений. Раньше такого не было.
Многое из этого не будет доступно в базовой модели на уровне оборудования Active, но за дополнительную плату возможны почти что невообразимые вещи. Покупателю Fabia даже предоставляется возможность за 40 евро установить 50-литровый топливный бак вместо стандартного 40-литрового, а базовую подвеску можно заменить на более спортивную или наоборот -
Для весенних ям и неровностей дорожного покрытия такое авто подошло бы особенно удачно.
Что еще получила Fabia от смены поколений? Это определенно намного лучшие ходовые качества. Главной новинкой в моторной палитре стал 1,5-литровый мотор TSI мощностью 150 лошадиных сил, базовые же двигатели рабочим объемом 999 кубических сантиметров остались прежними. Атмосферный двигатель развивает 80 л.с. и скромные 93 Нм, турбо версии имеют мощность 95 и 110 л.с. с 175 и 200 Нм соответственно. Я каждый день ездил на версии мощностью 95 л с 5-ступенчатой механической коробкой передач, когда тестируемое демонстрационное авто имело 110 л.с. с коробкой передач DSG. Если сравнивать характеристики и ощущения от двух вариантов моторизации, скажу, что существенных отличий нет. Параметры не настолько отличаются, чтобы с самой мощной версией литрового мотора возникало желание совершать смелые обгонные маневры или изображать из себя раллийного гонщика. Конечно, максимальная скорость немного выше, а ускорение - быстрее, особенно если из доступных режимов вождения Eco, Normal и Sport выбрать последний, но в остальном
В чем же превосходство демо-машины было неоспоримым, так это в качестве езды.
Если в своей фабии я наслаждался соответствующим цене и размерам автомобиля комфортом в сочетании со спокойной, уравновешенной ездой, поскольку для быстрого темпа она не кажется подходящей, то с автомобилем нового поколения уже можно позволить себе ездить более азартно и попытаться понять разницу между режимами Normal и Sport. Машина послушная, при разворотах держится устойчиво и имеет минимальный крен. Короче говоря, новая Fabia едет ощущаемо качественнее. И последнее, но не менее важное: Škoda Fabia радует гораздо лучшим двигателем и внешней шумоизоляцией, из-за чего ощущается автомобилем более высокого класса. Свою роль, безусловно, играет и отточенная аэродинамика (Cd=0,28), которая, как и вместимость салона - лучшая в своем классе.
Галерея: Škoda Fabia
Наконец, о ценах. Самая дешевая Škoda Fabia версии Active с 1-литровым атмосферным двигателем и механической коробкой передач доступна за €14 500. Самой дорогой базовой версией станет комплектация Elegance с 1,5-литровым TSI двигателем и коробкой передач DSG. Она будет стоить от 21 800 евро. Между тем автомобиль, который испытывали мы, с практически полным набором доступных преимуществ обойдется в 25 630 евро. Иными словами, выбор широк и на фоне прямых конкурентов новая Fabia может быть как даже чуть дешевле, так и чуть дороже. Но важно то, что Škoda понимает важность Fabia в масштабе Европы, поэтому модели отдают предпочтение уже на заводе, а это значит, что небольшая модель нового класса может дойти до покупателя быстрее, чем модели других марок.
Важнейшие данные: Škoda Fabia 1.0 TSI 110 DSG
Двигатель: 999 см3, R3
Мощность: 110 л.с.
Крутящий момент: 200 Нм
Vmax: 205 км/ч
0-100 км/ч: 9,9 сек
Средний расход: 5,5 - 6,1 литра
CO2: 124 - 138 г/км
Длина/ ширина/ высота: 4108/ 1780/ 1459 мм
Колесная база: 2564 мм
Багажник: 380 - 1190 л
Масса: 1187 - 1339 кг
Диаметр разворота: 10,7 м
Дорожный просвет: 138 мм (-15 мм со спортивной подвеской, +9 мм с конфигурацией для плохих дорог).
Материал создан в сотрудничестве со Škoda.