Пн, 31.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог
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Полиция расследует 55 дел о фальшивых Covid-сертификатах

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В настоящее время в производстве Государственной полиции находятся 55 уголовных процессов о возможной подделке Covid-сертификатов, рассказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс.

Он сообщил, что количество лиц, подлежащих проверке и экспертизам в рамках этих уголовных процессов, постоянно меняется и составляет около 400-500 человек.

По словам Рукса, подозрения в использовании поддельных Covid-сертификатов имеются в отношении двух сотрудников полиции. Эти дела расследует Управление внутренней безопасности.

Еще один процесс о возможной фиктивной вакцинации против Covid-19 расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Подозрения касаются нескольких сотен человек.

По данным агентства LETA, в первой половине января в этих делах фигурировало не менее 15 медицинских работников.


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