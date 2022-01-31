Полиция расследует 55 дел о фальшивых Covid-сертификатах

Он сообщил, что количество лиц, подлежащих проверке и экспертизам в рамках этих уголовных процессов, постоянно меняется и составляет около 400-500 человек.
По словам Рукса, подозрения в использовании поддельных Covid-сертификатов имеются в отношении двух сотрудников полиции. Эти дела расследует Управление внутренней безопасности.
Еще один процесс о возможной фиктивной вакцинации против Covid-19 расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Подозрения касаются нескольких сотен человек.
По данным агентства LETA, в первой половине января в этих делах фигурировало не менее 15 медицинских работников.