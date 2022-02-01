Олег Шапошников: "Мы с актерами часто вспоминаем Довлатова"

Тяжело ли выживать театру в городе, где проживает менее 100 тысяч человек, и всегда ли словосочетание "провинциальный театр" звучит как оскорбление? Почему ученик легендарного Романа Виктюка, успешный и востребованный столичный режиссер, решил уехать из Риги в Латгалию, чтобы возглавить местный театр?

Журналисты проекта "Грэм Латвия", который выходит на канале "И Грянул Грэм", отправились в Латгалию, чтобы заглянуть за кулисы местного театра и узнать, чему местную труппу научила пандемия, следует ли воспринимать театр как чистое искусство и что означают надписи на стенах за сценой, которые в театре второго по величине города Латвии бережно хранят и оберегают.

"Знаете, конечно, в словосочетании "актер провинциального театра" люди слышат что-то не очень хорошее. Но мы на репетициях часто вспоминаем цитату Сергея Довлатова о том, что нет географической провинции, есть провинция духовная", - сказал Шапошников.