Вт, 1.02.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны

Олег Шапошников: "Мы с актерами часто вспоминаем Довлатова"

Oļegs Šapošņikovs ФОТО: Ekrānuzņēmums

Режиссер и художественный руководитель Даугавпилсского театра Олег Шапошников несколько лет назад переехал из Риги во второй по величине город Латвии и, кажется, за это время стал настоящим даугавпилчанином.

Тяжело ли выживать театру в городе, где проживает менее 100 тысяч человек, и всегда ли словосочетание "провинциальный театр" звучит как оскорбление? Почему ученик легендарного Романа Виктюка, успешный и востребованный столичный режиссер, решил уехать из Риги в Латгалию, чтобы возглавить местный театр?

Журналисты проекта "Грэм Латвия", который выходит на канале "И Грянул Грэм", отправились в Латгалию, чтобы заглянуть за кулисы местного театра и узнать, чему местную труппу научила пандемия, следует ли воспринимать театр как чистое искусство и что означают надписи на стенах за сценой, которые в театре второго по величине города Латвии бережно хранят и оберегают.

"Знаете, конечно, в словосочетании "актер провинциального театра" люди слышат что-то не очень хорошее. Но мы на репетициях часто вспоминаем цитату Сергея Довлатова о том, что нет географической провинции, есть провинция духовная", - сказал Шапошников.

Видео: Репортаж из Даугавпилса


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