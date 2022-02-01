Работодатели больше не должны подавать в SPKC списки контактных лиц

Поправки также предусматривают, что семейный врач контактного лица должен быть информирован только в случае необходимости - для получения больничного, а практика семейного врача может не оказывать услуги, которые не являются критичными для пациентов, например, выдача медицинских справок для водителей, для разрешения на ношение и хранение оружия.

Как отмечает Министерство здравоохранения, с учетом того, что при таком уровне заражения обрабатывать все данные о контактных лицах уже невозможно, сейчас необходимо сосредоточиться на уходе и наблюдении за инфицированными.

Контактные лица по-прежнему должны следить за своим здоровьем и обращаться к семейному врачу только в случае необходимости, чтобы позволить врачам сосредоточиться на наблюдении за людьми, инфицированными Covid-19.