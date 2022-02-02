Экзамен по вождению: проверку фигур теперь нужно сдавать при настоящем движении

В Минтранспорта поясняют, что выполнение специальных маневров в дорожном движении, а не в закрытой зоне, как раньше, повысит готовность водителей к самостоятельному участию в дорожном движении, так как навыки, полученные в ходе обучения и экзамена, будут проходить в реальных условиях.

До сих пор на экзамене по вождению люди должны были демонстрировать навыки выполнения фигур в специально отведенной экзаменационной зоне. Хотя основные навыки управления транспортным средством демонстрируются путем выполнения фигур с определенным количеством движений, на практике во многих случаях фигуры выполняются механически, без понимания. Поскольку показатели выполнения фигур в экзаменационной зоне являются неотъемлемой частью экзамена по вождению, на этапе подготовки водителя им часто уделяется гораздо больше внимания, чем фактическому вождению, и водители-новички, попав на дорогу, часто не знают, как парковаться или выполнять другие маневры, объясняет необходимость изменений Минтранспорта.

В Минтранспорта также указывают, что в результате развития автомобилестроения большое количество автомобилей оснащается датчиками безопасности, помогающими безопасно выполнять специальные маневры. Кроме того, при необходимости экзаменатор может взять на себя управление транспортным средством, чтобы маневры не создавали дополнительной угрозы безопасности движения.

Поправки также содержат пункт, отводящий часть времени экзамена по вождению на проверку навыков самостоятельного вождения путем выбора маршрута движения по указателям или с использованием навигационного устройства. В Минтрансе поясняют, что с развитием технологий и изменением привычек водителей необходимо предусмотреть возможность использования на экзаменах навигационного оборудования для оценки компетентности будущего водителя управлять автомобилем по инструкции такого оборудования.