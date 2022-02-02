Зомби-апокалипсис в школе: на Netflix вышел новый южнокорейский кровавый сериал

Все эпизоды сериала вышли на Netflix 29 января. Уже на следующий день сериал возглавил мировой чарт стриминговой платформы, пишет "Медуза".

31 января "Мы все мертвы" стал лидером в 46 странах.

В сюжете сериала одну из учениц кусает лабораторный хомяк, после этого в корейской старшей школе начинается зомби-апокалипсис. Подростки пытаются выжить в окружении живых мертвецов и найти способ выбраться из школы, которая закрыта на карантин.

Зомби в сериале это не медленно бредущие мертвецы, жаждущие укусить каждого на своем пути, а ловкие и быстрые монстры, которые хотят как можно скорее распространить заразу.

Поэтому, чтобы спастись, школьникам приходится проявлять смекалку.

ФОТО: кадр из видеоролика

Сериал "Мы все мертвы" основан на комиксе "Сейчас в нашей школе", который был создан специально для смартфонов. В сериале 12 серий, каждая длится около часа. Авторы сериала пока не известны широкой публике, и "Мы все мертвы" для них первый большой проект. Сценарий написали Чхон Сон Иль и Чу Донг Ын, а продюсером сериала стал Пак Чхоль Су.

Одну из старшеклассниц играет актриса Ли Ю Ми, которая стала известна после роли Чжи Ен в "Игре в кальмара". Также у проекта "Мы все мертвы", как и у "Игры в кальмара", была яркая рекламная кампания: по улицам одного из городов Таиланда курсировал автобус, якобы полный зомби.