"Я боялась, что никто меня не захочет": Амината рассказала о переживаниях из-за своих волос

Амината с детства мечтала о длинных прямых волосах и еще четыре года назад не могла представить себе выход в свет со своей натуральной шевелюрой.

Она рассказала, что расчесывание волос в детстве было "мучительной процедурой длительностью в несколько часов", и когда ей делали прическу, приходилось считаться с тем, что будут слезы, протесты и истерика.

Будучи подростком, Амината открыла для себя возможность химического выпрямления волос, что потом она делала много лет, но это сопровождалось побочными эффектами - ломкостью волос, химическими ожогами, а позже и экземой.

В 20 лет она узнала о наращивании волос, и если сначала наращивала волосы для важных событий, то постепенно стала "одержима" этим.

Амината рассказала, что во время эфира передачи "Новая фабрика талантов" она также очень беспокоилась о внешнем виде своих волос и о том, что о них подумают другие.

"Когда я принимала участие в передаче "Новая фабрика талантов", мне было очень страшно, что все узнают, что это не мои натуральные волосы.

Поэтому каждое утро перед прямым эфиром я вставала раньше всех, в темноте тайком доставала волосы из шкафа и бежала в душ, где с помощью маленького зеркальца цепляла их себе на голову.

Вечером перед сном я снова ходила в душ, где снимала волосы и надевала большую толстовку, чтобы не было видно моих коротких химически выпрямленных волос. В своей толстовке я ложилась в кровать и, едва забравшись под одеяло, снимала ее и тогда засыпала.

Я делала это каждый день в течение трех месяцев.

После "Новой фабрики талантов" я уже не могла выйти из дома без длинных волос. Это стало повседневной рутиной", - призналась Амината.

"Потом я по другой причине попала в кабинет психолога, куда ходила почти год! У психолога я поняла, что у меня проблемы с самооценкой. Что я могу быть красивой и любимой только с длинными прямыми волосами. Что как только кто-то увидит, какая я на самом деле, меня никто не захочет. Здесь начался мой путь к изменениям. Постепенно", - откровенно рассказала певица, отметив, что сначала она уменьшила длину наращенных волос, а затем заплела их в косы.

"Мои волосы в косах наконец-то отдыхали. Прошел год, и когда я сняла косы, я увидела свой "микрофон" (который за это время очень отрос)! Мои натуральные, пушистые, здоровые кудри, которые растут вверх! Я влюбилась в них", - говорит певица. Она отметила, что научилась справляться со своими кудрями с помощью масел и масок для волос, а на ночью она их завязывает шелковой резинкой и спит на шелковой наволочке.

"Я не говорю, что больше никогда не буду выпрямлять волосы, потому что мне нравится менять прически. Но я определенно не хочу больше ничего скрывать, переживать, что выгляжу не так, и бояться, что меня не будут любить. Мне наконец-то нравятся мои волосы, мне нравится, что они здоровые. Я не знаю, какая прическа у меня будет в будущем, но я хотела бы запечатлеть это".