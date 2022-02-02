Курьезы и вопросы: как прошел первый день работы системы депозитной упаковки?

Так, руководитель по общественным отношениям Rimi Latvija Юрий Шлейерс указал, что первый день у тароматов в Rimi прошел очень спокойно и покупатели сдали первую тару.

В то же время он отметил курьезный случай, связанный с началом работы системы.

"Один господин пришел сдать несколько мешков тары, однако после разговора с нашим сотрудником он понял, что сдать тару, у которой нет маркировки латвийской системы депозита, нельзя, и пошел домой", - рассказал Шлейерс.

Однако он отметил, что это положительный сигнал - люди ждали эту систему, но теперь должен пройти переходный период, пока в розничной торговле не накопятся продукты с соответствующей маркировкой.

В свою очередь в колл-центре Rimi наиболее часто интересовались, где находятся тароматы, каково их время работы, а также где и как можно использовать полученные за тару купоны. "Нужно сказать, что в случае Rimi полученный в таромате Rimi купон можно использовать не только там, где была сдана тара, а в любом магазине сети Rimi в Латвии", - пояснил Шлейерс.

В данный момент в сети Rimi с маркировкой системы депозита доступно несколько продуктов производства Cēsu alus, но на этой неделе планируется начать торговлю депозитными продуктами частной торговой марки Rimi и до конца месяца резко увеличить количество других продуктов с новой маркировкой.

В свою очередь директор по развитию Maxima Latvija Элина Стибеле агентству LETA указала, что депозитная система работает всего один день и поэтому логично, что у людей появляются практические вопросы по поводу ее работы. "Поэтому сейчас мы продолжаем интенсивную работу над информированием общественности - как работает система и в чем польза", - сказала Стибеле.

В то же время она отметила, что каждому вовлеченному в систему дан переходный период до 31 июля этого года - производителям, чтобы постепенно начать поставлять упаковки напитков с новой маркировкой, и жителям - чтобы могли привыкнуть к тому, что упаковку нужно вернуть, получив назад внесенный "залог" или депозит в размере 10 центов.

В сети магазинов Maxima будет работать 136 тароматов и киосков, кроме того, будут приспособлены все необходимые системы и проведено особое обучение работников, чтобы система работала удачно.

Сейчас в сети Maxima доступно только несколько продуктов с маркировкой депозитной системы,

так как до 1 февраля продукты с такой маркировкой на полках магазинов находиться не могли, теперь же их объем с каждым днем будет все возрастать.

"Сейчас мы активно продолжаем работу над информированием общественности и тем, чтобы сделать услугу еще более удобной для клиентов и дружественной для окружающей среды", - сказала Стибеле.

Напомним, во вторник, 1 февраля, в Латвии начала работать система депозитной упаковки.