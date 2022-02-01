"Общество ждало этого более 20 лет!": в Латвии официально открылась депозитная система

Во вторник, 1 февраля, в Риге возле уличного киоска депозитной системы на ул. А. Сахарова 20а состоялось официальное открытие системы депозита упаковки напитков. В мероприятии принимали участие министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс, министр земледелия Каспарс Герхардс, министр экономики Янис Витенбергс, генеральный директор Государственной службы окружающей среды Элита Баклане-Ансберга и председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.
Представители министерств и ответственных учреждений сдали первые депозитные упаковки в таромат, символически запустив работу латвийской депозитной системы. Параллельно открытие депозитной системы состоялось и в других городах Латвии - Даугавпилсе, Лиепае и Руйиене.
Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс: "Внедрение депозитной системы является одним из самых масштабных событий в сфере охраны окружающей среды последних лет, и одновременно – гигантским прыжком навстречу более экологичному, зеленому и ответственному потреблению. До сих пор пластмассовые бутылки, жестяные банки и стеклотара нередко считались отходами, но сейчас мы ставим на этом жирную точку – в дальнейшем большая часть упаковок напитков будет возвращаться в цепочку производства и потребления для повторного использования и предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей среды. Мне пришлось работать над этой реформой с первого дня моего избрания в Сейм, затем я координировал процесс из министерства, поэтому сейчас ощущаю особенно глубокое удовлетворение от проделанной за четыре года работы. Хотелось бы отдельно поблагодарить коллег из Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, а также из Государственной службы окружающей среды, неутомимо работавших над тем, чтобы депозитная система в Латвии увидела свет!".
"Сегодня мне хотелось бы подчеркнуть вклад, внесенный производителями напитков в создание современной и дружественной по отношению к потребителям депозитной системы в Латвии. Осуществленные отраслью миллионные инвестиции в создание депозитной системы, адаптацию продуктов и содержание системы – образец изменения мышления путем воплощения в жизнь принципов экономики замкнутого цикла. Цель всех этих инвестиций, измеряемых миллионами, – сделать чище природу Латвии. Поэтому
наша задача как потребителей – пользоваться этой возможностью, чтобы сделать Латвию чище и зеленее!", – отметил министр земледелия Каспарс Герхардс.
"Общество более 20 лет ждало внедрения депозитной системы. Наконец, мы вошли в число стран, которые перерабатывают упаковки напитков экономически обоснованным и дружественным по отношению к окружающей среде способом. В мою бытность главой Комиссии Сейма по народному хозяйству законопроект о депозитной системе был предметом самых горячих дискуссий, но вместе с коллегами нам удалось подготовить его менее чем за год, а также достичь соглашения об ускоренном начале работы депозитной системы. Убежден, что после введения депозитной системы все меньше отходов будут оставаться в лесах, в оврагах и на берегах озер", – отметил министр экономики Янис Витенбергс.
Генеральный директор Государственной службы окружающей среды Элита Баклане-Ансберга рассказывает: "Перемены, которые принесло внедрение депозитной системы, затрагивают всех участников оборота напитков – производителей, торговцев и потребителей. В Латвии депозитная система была создана в крайне сжатые сроки, несмотря на то, что предшествующие этому политические дискуссии тянулись годами. Успешная реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству между Государственной службой окружающей среды и оператором депозитной системы, а также активному участию производителей и торговцев. Убеждена, что созданная в Латвии современная система депозита упаковок напитков будет стимулировать жителей, особенно тех, кто пока еще не сортирует отходы своего домашнего хозяйства, изменить свои повседневные привычки и сделать их более дружественными по отношению к окружающей среде".
"Хочу поблагодарить всех участников, особенно продавцов и упаковщиков депозита, поставщиков оборудования, строителей и других, кто помогал нам достигнуть этого исторического момента. Я очень доволен тем, что, несмотря на сложившуюся в условиях пандемии ситуацию, внедрение системы произошло без отлагательств, и за год мы проделали большую работу, чтобы с сегодняшнего дня в обществе была доступна долгожданная система депозита. Наша депозитная система – единственная в странах Балтии – будет предоставлять жителям возможность сдавать пустую тару и на крупнейших автозаправочных станциях, к тому же мы станем одной из редких депозитных систем в мире, способной обеспечить универсальный централизованный сбор стеклянных бутылок и передачу их широкому кругу производителей для повторного заполнения", – комментирует председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.
В систему депозита можно будет сдавать стеклянные, пластмассовые (РЕТ) и металлические (жестяные) упаковки, в которые разливают безалкогольные напитки, все виды пива и другие алкогольные напитки крепостью до 6 %, а сама упаковка маркирована латвийским знаком депозита. За каждую купленную депозитную упаковку покупателю нужно будет внести депозитный сбор в размере 0,10 евро, который он сможет вернуть после сдачи упаковки.
Актуальная информация о системе депозита опубликована на домашней странице: www.depozitapunkts.lv.