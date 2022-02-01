"Общество ждало этого более 20 лет!": в Латвии официально открылась депозитная система

"Сегодня мне хотелось бы подчеркнуть вклад, внесенный производителями напитков в создание современной и дружественной по отношению к потребителям депозитной системы в Латвии. Осуществленные отраслью миллионные инвестиции в создание депозитной системы, адаптацию продуктов и содержание системы – образец изменения мышления путем воплощения в жизнь принципов экономики замкнутого цикла. Цель всех этих инвестиций, измеряемых миллионами, – сделать чище природу Латвии. Поэтому

наша задача как потребителей – пользоваться этой возможностью, чтобы сделать Латвию чище и зеленее!", – отметил министр земледелия Каспарс Герхардс.

"Общество более 20 лет ждало внедрения депозитной системы. Наконец, мы вошли в число стран, которые перерабатывают упаковки напитков экономически обоснованным и дружественным по отношению к окружающей среде способом. В мою бытность главой Комиссии Сейма по народному хозяйству законопроект о депозитной системе был предметом самых горячих дискуссий, но вместе с коллегами нам удалось подготовить его менее чем за год, а также достичь соглашения об ускоренном начале работы депозитной системы. Убежден, что после введения депозитной системы все меньше отходов будут оставаться в лесах, в оврагах и на берегах озер", – отметил министр экономики Янис Витенбергс.

Генеральный директор Государственной службы окружающей среды Элита Баклане-Ансберга рассказывает: "Перемены, которые принесло внедрение депозитной системы, затрагивают всех участников оборота напитков – производителей, торговцев и потребителей. В Латвии депозитная система была создана в крайне сжатые сроки, несмотря на то, что предшествующие этому политические дискуссии тянулись годами. Успешная реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству между Государственной службой окружающей среды и оператором депозитной системы, а также активному участию производителей и торговцев. Убеждена, что созданная в Латвии современная система депозита упаковок напитков будет стимулировать жителей, особенно тех, кто пока еще не сортирует отходы своего домашнего хозяйства, изменить свои повседневные привычки и сделать их более дружественными по отношению к окружающей среде".

"Хочу поблагодарить всех участников, особенно продавцов и упаковщиков депозита, поставщиков оборудования, строителей и других, кто помогал нам достигнуть этого исторического момента. Я очень доволен тем, что, несмотря на сложившуюся в условиях пандемии ситуацию, внедрение системы произошло без отлагательств, и за год мы проделали большую работу, чтобы с сегодняшнего дня в обществе была доступна долгожданная система депозита. Наша депозитная система – единственная в странах Балтии – будет предоставлять жителям возможность сдавать пустую тару и на крупнейших автозаправочных станциях, к тому же мы станем одной из редких депозитных систем в мире, способной обеспечить универсальный централизованный сбор стеклянных бутылок и передачу их широкому кругу производителей для повторного заполнения", – комментирует председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.