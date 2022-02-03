Есть результаты первого в мире эксперимента, где люди специально заражались Covid-19

Данные подтвердили безопасность такой модели, и эксперимент послужит основанием для дальнейших исследований, чтобы до конца этого года проверить новые вакцины и лекарства против Covid-19, используя эксперименты такого типа.

Ученые десятилетиями использовали эксперименты с людьми, чтобы узнать больше о таких болезнях, как малярия, грипп, брюшной тиф и холера, а также разработать против них лечение и вакцины.

В эксперименте участвовали 36 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет. Люди подвергались заражению изначальным штаммом вируса Covid-19, потом за ними наблюдали в карантинных условиях. За участниками также наблюдали еще 12 месяцев после окончания эксперимента.

Было доказано, что такая модель эксперимента безопасна для здоровых молодых людей.

"Считается, что люди в этой возрастной группе - главные распространители пандемии,

и эти исследования, которые характеризует легкий ход инфекции, позволяют детально изучить факторы, вызывающие инфицирование и распространение пандемии", - сказал главный исследователь эксперимента Крис Чиу.

Экспериментаторы сказали, что теперь планируют провести схожее исследование, используя дельта-штамм.

Ученые открыли, что симптомы начинают развиваться в среднем через два дня после соприкосновения с вирусом. Инфекция сначала появляется в горле. Вирус достигает максимума примерно через пять дней после инфицирования. На этом этапе вируса куда больше в носу, чем в горле.

Некоторые участники эксперимента испытывали боли в голове, мускулах или суставах, усталость и лихорадку, но ни у кого не было серьезных симптомов.

13 волонтеров на короткий срок потеряли возможность ощущать запахи, но ко всем, кроме троих, это чувство вернулось в течение 90 дней.

Ни у кого из людей не наблюдались изменения или серьезные неблагоприятные побочные эффекты. Только у одного человека после шести месяцев были длительные симптомы - немного ухудшилось обоняние.