"Сертификаты когда-то закончатся". Уга Думпис - о том, почему Латвии не стоит "бежать" за Литвой и Эстонией

"Отказ от ковид-сертификатов - это политическое, а не эпидемиологическое решение", - указал порталу Apollo главный инфектолог Минздрава Уга Думпис.

"Конечно, сертификаты когда-то закончатся, но в данный момент я не думаю, что эти сертификаты стоит ликвидировать.

Я также надеюсь, что на уровне Европы будут изменения, так как есть и регула путешествий. Это не только латвийская придумка, каждая страна решает по-своему, и надо помнить, что у Литвы рядом Польша, где ограничения минимальны", - отметил Думпис.

"Мое личное мнение - у Литвы до сих пор не было достижений в борьбе с Covid-19.

В любом случае, у них шло хуже, чем у нас, поэтому "учиться" у них, наверное, не было бы правильным".

Специалист указал, что "не стоит все время смотреть, что делают соседи, но, с другой стороны, неправильно, что страны Балтии не могут договориться о единой стратегии".

Литва несомненно ощущает давление Литвы в связи с тем, что ограничения Covid-19 там минимальны. Ранее передача Panorāma сообщала, что в начале этого года Польша обратила на себя внимание в связи с большим числом жертв Covid-19, а также тем, что президент Польши Анджей Дуда уже дважды заразился коронавирусом, несмотря на то, что трижды вакцинировался.

Напомним, 21 января в Польше число зарегистрированных за сутки случаев Covid-19 установило новый рекорд - 46 665, умерли 248 человек.

"Это политические решения, которые, надеюсь, координируются на уровне Европы. Ковид-сертификаты - это кратковременное решение; с другой стороны, это было необходимо на каком-то этапе, но это точно не главный вопрос, который Латвии сейчас нужно решать в контексте пандемии.

По моему мнению, к вопросу ковид-сертификатов необоснованно привлекается внимание, как если бы не было ничего другого, о чем говорить. Стоит говорить о ситуации в больницах, первичной помощи или школах", - выразил непонимание Думпис.

Специалист напомнил, что в Латвии еще не достигнут пик заболевания, поэтому слишком рано думать об отказе от ковид-сертификатов.

"Нужно помнить, что, если сравнивать с Литвой и Эстонией, у нас волна омикрона началась на 10 дней позже, а переломный момент у них будет на 10 дней быстрее", - отметил Думпис.

Кроме того, в странах, которые уже относительно спокойно могут отменять ограничения, например, в Великобритании или Дании, омикрон был примерно за месяц до Латвии.

"Мы не можем идти параллельными решениями", - отметил Думпис.

Правительство Эстонии отменило требование самоизоляции в школах и ковид-сертификаты для несовершеннолетних

В четверг, 3 февраля, правительство Эстонии решило, что со следующей недели детям после контакта с зараженной Covid-19 персоной не будет нужно уходить на самоизоляцию, а еще через неделю будут отменены ковид-сертификаты для несовершеннолетних.

В частности, с понедельника, 7 февраля, отменено требование самоизоляции для несовершеннолетних, которые в школе, детсаду или на занятиях по интересам попали в тесный контакт с зараженными лицами, вне зависимости от того, вакцинированы ли они, если у них нет симптомов Covid-19.

В дальнейшем в образовательных учреждениях дважды в неделю будут делать экспресс-тесты на Covid-19, и в случае положительного результата или симптомов болезни надо будет оставаться дома. В свою очередь контактные учителя должны тестироваться ежедневно.

В то же время образовательные учреждения продолжат работать с мерами предосторожности - дистанцированием, ношением масок и обеспечением качества воздуха.

В Эстонии против Covid-19 вакцинирована большая часть учителей, почти половина из них получили и бустерную дозу прививки.

С 14 февраля в Эстонии отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних и, если по состоянию на 17 февраля в больницы в течение предыдущих 10 дней будет поступать в среднем меньше 25 пациентов с Covid-19 в день, то правительство отменит требование ковид-сертификатов для всех с 21 февраля.

Литва отменяет ковид-сертификаты и обязательное тестирование работников

В среду, 2 февраля, правительство Литвы приняло решение с субботы приостановить действие национального ковид-сертификата, или "паспорта возможностей", введя при этом другие ограничения.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, решение о приостановке действия "паспорта возможностей" принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации.

"С распространением более заразного омикрон-штамма существует риск заражения как непривитых, так и полностью вакцинированных или переболевших людей, поэтому роль "паспорта" в защите населения и снижении риска заражения Covid-19 значительно уменьшилась", - говорится в решении.

После приостановки действия "паспорта" магазины, рынки и другие крытые торговые точки вновь должны будут предоставлять не менее 15 квадратных метров торговой площадей на одного посетителя или обслуживать не более одного посетителя одновременно.

Спортивные мероприятия, ярмарки, фестивали и другие массовые мероприятия должны строго соответствовать требованиям в отношении регулирования потока людей, соблюдения безопасного расстояния и другим правилам безопасности.

Обязательного тестирования работников на Covid-19 в Литве не останется

Обязательного профилактического тестирования работников на коронавирус не остается, постановил на этой неделе Кабинет министров Литвы.

Как говорится в документе, отказаться от одноразового и периодического тестирования решено "с учетом того, что в условиях распространения сейчас омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 заразиться можно и непривитым, и привитым или переболевшим, наблюдается очень интенсивное распространение инфекции, поэтому больше нецелесообразно выделять отдельные группы деятельности, в которых применялось бы одноразовое и периодическое тестирование".

По словам вице-министра здравоохранения Ауримаса Печкаускаса, отказ от профилактического тестирования на Covid-19 снимет огромную нагрузку с пунктов тестирования. Из-за роста заболеваемости коронавирусом сейчас сделать тест иногда занимает несколько дней.

В соответствии с принятым в среду решением обязательное тестирование отменяется и для медиков и социальных работников.

Сейм отверг предложение отказаться от использования Covid-сертификата

В четверг, 3 февраля, Сейм отклонил несколько представленных оппозицией предложений облегчить Covid-регулирование - среди прочего, было отвергнуто предложение отказаться от использования сертификатов Covid-19.

Оппозиционные депутаты Рамона Петравича, Иева Крапане, Алдис Гобземс, Карина Спруде, Марис Можвилло, Юлия Степаненко, Ральф Немиро, Эрикс Пуценс, Каспарс Гиргенс и Любовь Швецова подали законопроект, который предлагал Сейму поручить правительству отказаться от использования сертификатов Covid-19, которые в настоящее время необходимы для работы и получения различных услуг. Это предложение было отклонено.

Также поддержку не получило предложение почти всех вышеупомянутых депутатов и парламентария Романа Наудиня поручить правительству отменить требование об использовании масок школьниками с 1 по 6 класс.