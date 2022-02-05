Обвиненный в домашнем насилии Кристап Струбергс покинул группу Singapūras satīns

"Друзья мои! Соратники, сторонники! И те, кто думает иначе! Как вы знаете, уже почти год я втянут в публичные разборки с моей бывшей женой Майритой, которая создала мне имидж "человека, бьющего жену", и по непонятным мне причинам продолжает это делать. Как и в прошлом году, могу только повторить еще раз:

Я не бил свою жену и не подвергал ее какому-либо насилию...

К сожалению, эти публичные объявления затрагивают и всю нашу группу. Заголовки вроде "Жена участника группы Singapūras satīns борется с насилием со стороны супруга" бросают тень на всю группу, в которой, помимо меня, еще семеро участников, создавая впечатление, что они меня покрывают. Я прекрасно понимаю, что такая огласка наносит удар по развитию и творческому духу группы, что мешает написанию новых песен и создает ложное впечатление обо всем коллективе.

Кристап Струбергс - это не весь Singapūras satīns, а Singapūras satīns - это не только Кристап Струбергс. Поэтому, чтобы прекратить упоминание группы в контексте моих личных проблем, с этого момента, пока мы не разрешим наши отношения, я покидаю группу Singapūras satīns.

У моих коллег по группе большие творческие планы, которые я не хочу разрушать. Я очень хочу, чтобы Singapūras satīns достиг новых музыкальных высот. Пусть сейчас и без меня. А пока я продолжу свою борьбу", - написал Струбергс в Instagram.

Это объявление было сделано вскоре после того, как его бывшая жена Майрита Росицка дала интервью онлайн-журналу Klik, раскрыв ранее невысказанные подробности об отношениях между ними.