11 февраля в Риге пройдет большое юмористическое шоу

В уютном зале развлекательного центра АТТА вы сможете услышать свежие шутки и наблюдения от самых активных латвийских комиков. Каждую неделю артисты выступают на "открытых микрофонах", чтобы подготовить лучший материал для отчетного концерта.

В рамках мультикультурного юмористического шоу 4 комика выступят на русском, один на латышском и один на английском языке.

Объединение Riga Stand Up уже 6 лет создает качественные комедийные программы на русском языке во всех странах Балтии и за ее пределами, в его активе сотни "открытых микрофонов", десятки больших концертов и выступления на одной сцене со звездами стендапа первой величины. Их позитив и энергетика моментально "взрывают" зал.

В разных точках зала будут работать фудкорты, где можно будет заказать напитки и поесть до начала концерта. С 18:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 в зале будет играть DJ. Также, если придете до 18:30, будет возможность получить прикольный Welcome Drink от ATTA centre.

Концерт пройдет с соблюдением санитарных мер, которые будут действовать на момент 11.02.2022. Поэтому, чтобы посетить мероприятие, будет необходимо предъявить действующий сертификат Covid-19. Вход - с 18:00. Начало мероприятия - в 20:00.