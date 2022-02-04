Семейный врач: рост числа госпитализированных свидетельствует о возможном коллапсе в больницах

Козловска отметила, что есть основание считать, что число госпитализированных в ближайшее время вырастет еще больше, так как в кривой заболеваемости падения не наблюдается, совсем наоборот - она продолжает расти.

Это подтверждает ее опыт врача: "В практике телефон звонит без перерыва - люди сообщают, что получили положительный результат теста на Covid-19. Кроме того, звонят пациенты, которые тест еще не сделали, но у которых есть все характерные симптомы.

Коллапс ожидается не только в стационарах, он уже в своем роде наступил и в системе первичной медицинской помощи.

О послаблении ограничений сейчас вообще не может быть и речи! Всем медикам нужно сжать зубы и напрячься, чтобы выдержать этот период!" - сказала врач.

Напомним, количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 929 до 983 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 148 пациентов с Covid-19, выписаны 88 человек.

В настоящее время в больницах находятся 907 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 76 человек тяжелое.