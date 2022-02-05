Сб, 5.02.2022
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Фестиваль больших фонарей прибыл в Сигулду. Стоит ли его посетить?

ФОТО: Kristaps Bardziņš

В пятницу, 4 февраля, в Сигулде открылся крупнейший фестиваль больших фонарей "В стране чудес". RUS TVNET побывал на открытии самого сказочного мероприятия в новом году. Рассказываем, как это было.

Открытие фестиваля было назначено на 18:00, но очередь из желающих у входа на территорию стала собираться раньше. Часть людей приехала сюда из Риги и других ближайших городов.

На открытии фестиваля выступил мэр города Сигулды Угис Митревицс. Он отметил, что очень рад, что для проведения такого мероприятия был выбран именно этот город.

"Это место моего детства, я тут бегал вокруг и не мог даже мечтать, что нечто подобное когда-нибудь придет в мой город. Город, где мы все живем. Это большой сюрприз, это сказка. Я очень рад, что хозяин Пакруойской усадьбы выбрал именно Сигулду, чтобы мы могли прожить эту сказку", - сказал мэр.

ФОТО: Kristaps Bardziņš

Здесь царит по-настоящему сказочная атмосфера. И это неспроста. Тема фестиваля навеяна сказкой Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес". На фестивале можно увидеть огромное количество объектов (более 300) разных цветов и размеров, созданных из шелковой ткани и миллионов лампочек. Здесь много сказочных персонажей, волшебных существ, животных и растений. На фоне играет музыка, которая создает особую атмосферу. Она была специально написана для фестиваля композитором и исполнителем электронной музыки Леоном Сомовым. Также звучат цитаты из "Алисы в Стране чудес".

ФОТО: Rus.TVNET

Конечно, большую роль играет и удачно выбранное место для проведения фестиваля. Он проходит в квартале Сигулдского замка и на территории замковых руин, добавьте сюда снег и пару десятков ярких световых фигур – это действительно впечатляет.

"Тут очень красиво. Думаю, с нашей серой жизнью такое мероприятие точно стоит посетить.

Хочется праздника, яркости. Холодновато, правда, здесь, но очень красиво", - сказала RUS TVNET одна из посетительниц фестиваля.

Территория достаточно большая, а фигуры рассредоточены по всему парку, поэтому некоторые из них приходится поискать. Но так даже интереснее. А если гулять стало слишком холодно, можно согреться горячими напитками, которые продаются в маленьких лавках или посетить павильон, где можно перекусить и отдохнуть.

В первый день здесь было достаточно людно, многие приехали с детьми и не пожалели об этом.

"Интересно, прикольно, с детьми просто класс. Цена, конечно, дороговата для наших мест, для Латвии, но вообще красиво. Людям с детьми я бы посоветовал приехать, а так просто, я бы сюда не поехал", - сказал другой посетитель фестиваля.

ФОТО: Kristaps Bardziņš

После того как стало известно о том, что в Латвии пройдет фестиваль больших фонарей, многих жителей смутила стоимость входного билета и, конечно, всех волнует один вопрос: Стоит ли оно того?

Тут каждый решает сам. 

Фестиваль будет проходить до 13 марта. Если вы решили посетить "Страну чудес", советуем тепло одеться, взять с собой термос с горячим чаем и зарядить телефон для ярких фотографий.

В Сигулде открылся фестиваль больших фонарей "В стране чудес"

Внимание!

Фестиваль проводится в эпидемиологически безопасном "зеленом" режиме. Мероприятие могут посетить вакцинированные/переболевшие Covid-19 взрослые, при предъявлении действующего Covid-19 сертификата и документа, удостоверяющего личность, дети до 12 лет без Covid-19 сертификата дети от 12 лет, при предъявлении действующего Covid-19 сертификата или лабораторной справки о негативном скрининговом тесте, сделанном за последние 72 часа.

Приобрести билеты можно здесь 

ЦЕНА:

  • Взрослым – 16 EUR/перс.
  • Детям до 5 лет (включительно) бесплатно.
  • Детям от 6 лет, школьникам, студентам, сеньорам, инвалидам 2 и 3 групп – 11 EUR/ перс.;
  • Инвалидам 1 группы с сопровождающим бесплатно.
  • Семейные билеты:
  • 2 + 1 (двое взрослых и один ребенок от 6 до 18 лет) – 40 EUR
  • 2 + 2 (двое взрослых и двое детей от 6 до 18 лет) – 50 EUR
  • С ID картой жителя Сигулдского края — скидка 15% (ID необходимо предъявить при входе).

Билеты возможно приобрести в интернете на конкретное время, для того чтобы обеспечить равномерный поток посетителей. Деньги за купленные на конкретную дату и время, но неиспользованные билеты не компенсируются. При покупке билетов на месте проведения мероприятия применяется дополнительная плата.

При покупке билетов на месте проведения мероприятия, стоимость для взрослого составит 18 EUR, для ребенка от 6 лет - 13 EUR, семейные билеты - 45 EUR и 55 EUR. С ID картой жителя Сигулдского края — скидка 15%. ID карту необходимо предъявить при входе

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

  • каждую пятницу, субботу и воскресенье с 18:00 до 22:00
  • Информационный телефон +371 27799977
  • www.brinumzemesfestivali.lv

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