Фестиваль больших фонарей прибыл в Сигулду. Стоит ли его посетить?

ФОТО: Rus.TVNET

Конечно, большую роль играет и удачно выбранное место для проведения фестиваля. Он проходит в квартале Сигулдского замка и на территории замковых руин, добавьте сюда снег и пару десятков ярких световых фигур – это действительно впечатляет.

"Тут очень красиво. Думаю, с нашей серой жизнью такое мероприятие точно стоит посетить.

Хочется праздника, яркости. Холодновато, правда, здесь, но очень красиво", - сказала RUS TVNET одна из посетительниц фестиваля.

Территория достаточно большая, а фигуры рассредоточены по всему парку, поэтому некоторые из них приходится поискать. Но так даже интереснее. А если гулять стало слишком холодно, можно согреться горячими напитками, которые продаются в маленьких лавках или посетить павильон, где можно перекусить и отдохнуть.

В первый день здесь было достаточно людно, многие приехали с детьми и не пожалели об этом.

"Интересно, прикольно, с детьми просто класс. Цена, конечно, дороговата для наших мест, для Латвии, но вообще красиво. Людям с детьми я бы посоветовал приехать, а так просто, я бы сюда не поехал", - сказал другой посетитель фестиваля.

ФОТО: Kristaps Bardziņš

После того как стало известно о том, что в Латвии пройдет фестиваль больших фонарей, многих жителей смутила стоимость входного билета и, конечно, всех волнует один вопрос: Стоит ли оно того?

Тут каждый решает сам.

Фестиваль будет проходить до 13 марта. Если вы решили посетить "Страну чудес", советуем тепло одеться, взять с собой термос с горячим чаем и зарядить телефон для ярких фотографий.

В Сигулде открылся фестиваль больших фонарей "В стране чудес"

Внимание! Фестиваль проводится в эпидемиологически безопасном "зеленом" режиме. Мероприятие могут посетить вакцинированные/переболевшие Covid-19 взрослые, при предъявлении действующего Covid-19 сертификата и документа, удостоверяющего личность, дети до 12 лет без Covid-19 сертификата дети от 12 лет, при предъявлении действующего Covid-19 сертификата или лабораторной справки о негативном скрининговом тесте, сделанном за последние 72 часа.

Приобрести билеты можно здесь

ЦЕНА:

Взрослым – 16 EUR/перс.

Детям до 5 лет (включительно) бесплатно.

Детям от 6 лет, школьникам, студентам, сеньорам, инвалидам 2 и 3 групп – 11 EUR/ перс.;

Инвалидам 1 группы с сопровождающим бесплатно.

Семейные билеты:

2 + 1 (двое взрослых и один ребенок от 6 до 18 лет) – 40 EUR

2 + 2 (двое взрослых и двое детей от 6 до 18 лет) – 50 EUR

С ID картой жителя Сигулдского края — скидка 15% (ID необходимо предъявить при входе).

Билеты возможно приобрести в интернете на конкретное время, для того чтобы обеспечить равномерный поток посетителей. Деньги за купленные на конкретную дату и время, но неиспользованные билеты не компенсируются. При покупке билетов на месте проведения мероприятия применяется дополнительная плата.

При покупке билетов на месте проведения мероприятия, стоимость для взрослого составит 18 EUR, для ребенка от 6 лет - 13 EUR, семейные билеты - 45 EUR и 55 EUR. С ID картой жителя Сигулдского края — скидка 15%. ID карту необходимо предъявить при входе

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