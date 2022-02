Объявлены ведущие "Евровидения-2022"

Мика - британский певец американo-ливанского происхождения, получивший известность благодаря таким песням, как Grace Kelly, Relax и Take It Easy. Итальянская певица Лаура Паузини - лауреат множества премий, среди которых "Грэмми" и "Золотой глобус". Алессандро Каттелан - итальянский телеведущий. Он известен по таким шоу, как Total Request Live, Le Iene и по итальянской версии The X Factor.