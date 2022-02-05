Объявлены ведущие "Евровидения-2022"
Ведущими песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году станут исполнители Мика и Лаура Паузини, а также шоумен Алессандро Каттелан. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Ведущими песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году станут исполнители Мика и Лаура Паузини, а также шоумен Алессандро Каттелан. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Напомним, что конкурс "Евровидение" состоится в Турине 10, 12 и 14 мая. Имена ведущих были объявлены в ходе трансляции фестиваля в Сан-Ремо.
Мика - британский певец американo-ливанского происхождения, получивший известность благодаря таким песням, как Grace Kelly, Relax и Take It Easy. Итальянская певица Лаура Паузини - лауреат множества премий, среди которых "Грэмми" и "Золотой глобус". Алессандро Каттелан - итальянский телеведущий. Он известен по таким шоу, как Total Request Live, Le Iene и по итальянской версии The X Factor.
Италия получила право принимать "Евровидение" в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.