Маркус Рива: "Я не читаю комментарии, которые есть в Сети"
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Вечером 5 февраля состоится полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. В преддверии мероприятия RUS TVNET поговорил с латвийским певцом Маркусом Ривой, который уже стал настоящим ветераном конкурса.
- Ты говорил, что вновь участвуешь в отборе на "Евровидение", потому что есть люди, которые тебя мотивируют и в тебя верят. Кто это, если не секрет?
- Во-первых, это все мои поклонники, которые меня вдохновляют и постоянно спрашивают о моем дальнейшем участии в конкурсе. Во-вторых, если у самого есть такой feeling, то надо делать что-то и продолжать дальше.
- Ты подал заявку уже в восьмой раз, если я не ошибаюсь. В Сети можно найти комментарии, что твоя песня похожа на все предыдущие. Как ты относишься к этому мнению?
- Я не читаю комментарии, которые есть в Сети. Я знаю, что у каждого есть свое мнение. У меня нет необходимости что-то читать и искать о себе и своем творчестве. Я слушаю объективную критику от своих коллег или экспертов в сфере шоу-бизнеса. Анонимные или не анонимные комментарии...
- Не хотел бы ты что-то поменять. Если были мысли, то почему не поменял?
- Возможно, да... Но дело в том, что если в прошлом году на "Евровидении" победила рок-композиция - это не значит, что теперь всем надо делать рок. Были популярны песни-шутки а-ля Little Big, но это не значит, что и мне надо петь такое.
Для меня самое главное - это мелодия. У песни If You're Gonna Love Me очень запоминающийся мотив. Припев можно вспомнить сразу после прослушивания.
- Уже идут репетиции. Что самое сложное и волнительное сейчас?
- Да, репетиции в разгаре. Я тут болел. Не знаю, был это ковид или нет. Я просто был больше недели дома. Спал и выздоравливал. Теперь главная задача - сделать все, что можно, спеть хорошо и поделиться эмоциями, которые я как автор музыки вложил в эту песню.
- Как ты оцениваешь свои шансы и шансы коллег. Есть ли у тебя свои фавориты в этом году?
- Про шансы я не хочу думать. У меня уже есть опыт, когда я сам что-то предполагал, когда слушал букмекеров. Я не хочу ни о чем думать. Хочу сделать и показать свое лучшее выступление.
Конечно, там очень много моих друзей, поэтому я за них болею - Амината, Интарс Бусулис, Рейнис Сейянс и другие коллеги, которых я знаю много лет. Мне кажется, что мы все будем поддерживать друг друга.