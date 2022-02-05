Маркус Рива: "Я не читаю комментарии, которые есть в Сети"

Вечером 5 февраля состоится полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. В преддверии мероприятия RUS TVNET поговорил с латвийским певцом Маркусом Ривой, который уже стал настоящим ветераном конкурса.

- Ты говорил, что вновь участвуешь в отборе на "Евровидение", потому что есть люди, которые тебя мотивируют и в тебя верят. Кто это, если не секрет?

- Во-первых, это все мои поклонники, которые меня вдохновляют и постоянно спрашивают о моем дальнейшем участии в конкурсе. Во-вторых, если у самого есть такой feeling, то надо делать что-то и продолжать дальше.

Надо бороться, ведь ничего в жизни не происходит просто так. У каждого свой путь к успеху. У кого-то он короче, а кому-то приходится идти дольше. Ранее я уже получил опыт того, что не всегда все легко и просто. Мой девиз: "Никогда не надо сдаваться".

- Ты подал заявку уже в восьмой раз, если я не ошибаюсь. В Сети можно найти комментарии, что твоя песня похожа на все предыдущие. Как ты относишься к этому мнению?

- Я не читаю комментарии, которые есть в Сети. Я знаю, что у каждого есть свое мнение. У меня нет необходимости что-то читать и искать о себе и своем творчестве. Я слушаю объективную критику от своих коллег или экспертов в сфере шоу-бизнеса. Анонимные или не анонимные комментарии...

Музыка - это очень субъективная вещь. Кому-то моя музыка нравится, а кому-то не нравится.

- Не хотел бы ты что-то поменять. Если были мысли, то почему не поменял?

- Возможно, да... Но дело в том, что если в прошлом году на "Евровидении" победила рок-композиция - это не значит, что теперь всем надо делать рок. Были популярны песни-шутки а-ля Little Big, но это не значит, что и мне надо петь такое.

У меня уже есть свой музыкальный формат, в котором я работаю много лет. Coca-Cola всегда будет Coca-Cola. Это не значит, что я не хотел бы что-то поменять. Мне кажется, что композиции, с которыми я принимал участие ранее, были другими.

Для меня самое главное - это мелодия. У песни If You're Gonna Love Me очень запоминающийся мотив. Припев можно вспомнить сразу после прослушивания.

- Уже идут репетиции. Что самое сложное и волнительное сейчас?

- Да, репетиции в разгаре. Я тут болел. Не знаю, был это ковид или нет. Я просто был больше недели дома. Спал и выздоравливал. Теперь главная задача - сделать все, что можно, спеть хорошо и поделиться эмоциями, которые я как автор музыки вложил в эту песню.

- Как ты оцениваешь свои шансы и шансы коллег. Есть ли у тебя свои фавориты в этом году?

- Про шансы я не хочу думать. У меня уже есть опыт, когда я сам что-то предполагал, когда слушал букмекеров. Я не хочу ни о чем думать. Хочу сделать и показать свое лучшее выступление.

Сделаю все, что могу, а остальное в руках жюри и зрителей. Конечно, хочется победить, поэтому я и участвую каждый год. Я сделаю все, что от меня зависит, а там посмотрим.

Конечно, там очень много моих друзей, поэтому я за них болею - Амината, Интарс Бусулис, Рейнис Сейянс и другие коллеги, которых я знаю много лет. Мне кажется, что мы все будем поддерживать друг друга.