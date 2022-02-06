Вс, 6.02.2022
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Каспарс Берзиньш, советник министра здравоохранения

Архиепископ Станкевич повторно инфицировался Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Рижский митрополит Римско-католической церкви архиепископ Збигнев Станкевич в социальной сети Facebook сообщил, что во второй раз инфицирован Covid-19.

"Сделанный в пятницу тест Covid-19 оказался положительным. Симптомы довольны схожи с простудой. Поэтому следующую рабочую неделю проведу в карантине", - написал Станкевич.


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