Архиепископ Станкевич повторно инфицировался Covid-19
Рижский митрополит Римско-католической церкви архиепископ Збигнев Станкевич в социальной сети Facebook сообщил, что во второй раз инфицирован Covid-19.
Рижский митрополит Римско-католической церкви архиепископ Збигнев Станкевич в социальной сети Facebook сообщил, что во второй раз инфицирован Covid-19.
"Сделанный в пятницу тест Covid-19 оказался положительным. Симптомы довольны схожи с простудой. Поэтому следующую рабочую неделю проведу в карантине", - написал Станкевич.