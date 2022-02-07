Задержан подозреваемый в порче картины ученицы Малевича

Напомним, полотно художницы Анны Лепорской страховой стоимостью 75 миллионов рублей (864 тысячи евро) подверглось нападению в екатеринбургском Ельцин Центре: неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине.

Картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Государственной Третьяковской галереи была предоставлена на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Полотно было испорчено неизвестным - на фигурах шариковой ручкой были пририсованы глаза.

К счастью, вандал рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому рельеф мазков в целом не был нарушен.

Повреждение заметили вечером 7 декабря. Картина была снята с экспозиции и досрочно возвращена в Третьяковскую галерею. Известно, что реставрация обойдется примерно в 250 тысяч рублей (2,8 тысячи евро).