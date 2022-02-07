Дочь Заворотнюк прокомментировала попадание в Сеть свежего фото мамы
Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна, отвечая на комментарии подписчиков, прокомментировала попадание свежей фотографии ее матери в Сеть.
Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна, отвечая на комментарии подписчиков, прокомментировала попадание свежей фотографии ее матери в Сеть.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с онкологией. Регулярно в СМИ появляются новые сплетни и слухи о состоянии звезды, но родные и близкие актрисы стараются это никак не комментировать.
Лишь изредка дочь Анастасии дает комментарии в соцсетях. На днях девушка решила пообщаться с подписчиками блога, ответив на их вопросы. У Анны спросили, как она расценивает недавнее "слитое" фото, спровоцировавшее скандал.
"Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим", - ответила она.
Анна не стала скрывать своего негодования: "Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного".
Заворотнюк-младшая призналась, что больше всего ей не нравятся комментарии, в которых осуждают ее желание улыбаться и жить нормальной жизнью, когда ее мать больна.
"Это то, чего хотела бы моя мама", - заметила модель.
Отвечая на вопрос о необходимости и желании скрывать состояние мамы Анна ответила, что она "ничего не решала", а "так просто сложилось".