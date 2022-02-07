Пн, 7.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns

Дочь Заворотнюк прокомментировала попадание в Сеть свежего фото мамы

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна, отвечая на комментарии подписчиков, прокомментировала попадание свежей фотографии ее матери в Сеть. 

Напомним, что Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с онкологией. Регулярно в СМИ появляются новые сплетни и слухи о состоянии звезды, но родные и близкие актрисы стараются это никак не комментировать. 

Лишь изредка дочь Анастасии дает комментарии в соцсетях. На днях девушка решила пообщаться с подписчиками блога, ответив на их вопросы. У Анны спросили, как она расценивает недавнее "слитое" фото, спровоцировавшее скандал.

"Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим", - ответила она.

Анна не стала скрывать своего негодования: "Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного".

Заворотнюк-младшая призналась, что больше всего ей не нравятся комментарии, в которых осуждают ее желание улыбаться и жить нормальной жизнью, когда ее мать больна.

"Это то, чего хотела бы моя мама", - заметила модель.

ФОТО: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Отвечая на вопрос о необходимости и желании скрывать состояние мамы Анна ответила, что она "ничего не решала", а "так просто сложилось". 

ФОТО: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

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