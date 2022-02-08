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  • "Будет забавно за всем этим наблюдать...": Саманта Тина о Supernova без ее участия

"Будет забавно за всем этим наблюдать...": Саманта Тина о Supernova без ее участия

ФОТО: EBU / Thomas Hanses

В прошлом году Латвию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Саманта Тина. В соцсетях она поделилась размышлениями о Supernova-2022.

"Ну что, милые. Этот момент настал. Открытие нового Supernova!

Для меня будет забавно за всем этим наблюдать со стороны,

но я буду держать кулаки за всех участников Supernova, - сказала Саманта Тина в Instagram-сторис.

На конкурсе в прошлом году Саманта исполняла песню The Moon is Rising. По общей оценке жюри и публики, представительница Латвии заняла последнее место во втором полуфинале "Евровидения", не пройдя в гранд-финал.

Напомним, победителем 65-го международного конкурса песни "Евровидение" стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

C 2016 года Латвия не может пройти в финал "Евровидения".

Галерея: Саманта Тина на конкурсе "Евровидение"


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