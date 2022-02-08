"Будет забавно за всем этим наблюдать...": Саманта Тина о Supernova без ее участия
В прошлом году Латвию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Саманта Тина. В соцсетях она поделилась размышлениями о Supernova-2022.
В прошлом году Латвию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Саманта Тина. В соцсетях она поделилась размышлениями о Supernova-2022.
"Ну что, милые. Этот момент настал. Открытие нового Supernova!
но я буду держать кулаки за всех участников Supernova, - сказала Саманта Тина в Instagram-сторис.
На конкурсе в прошлом году Саманта исполняла песню The Moon is Rising. По общей оценке жюри и публики, представительница Латвии заняла последнее место во втором полуфинале "Евровидения", не пройдя в гранд-финал.
Напомним, победителем 65-го международного конкурса песни "Евровидение" стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.
C 2016 года Латвия не может пройти в финал "Евровидения".
Галерея: Саманта Тина на конкурсе "Евровидение"