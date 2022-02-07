Пора завязывать? Очередное поражение Ривы и Дукурса в отборе на "Евровидение"

Микс Дукурс намеревался представлять Латвию с песней First Love, рассказывающей про взгляды, которые встретились, и сердца, которые сплелись воедино. А после произошло что-то неожиданное и необъяснимое. Только тогда, когда мы потеряли все, мы готовы к чему-то новому.

После того как музыкант не квалифицировался для финала, в Instagram-сторис он отметил, что его мечта о конкурсе "Евровидение" исчерпана.

"В десятый раз... Чувства очень хорошо знакомы. К сожалению, в этом году у нас снова была возможность представлять Латвию на этом мероприятии, которое мы называем "Евровидение". Спасибо всем, кто проголосовал, от всего сердца! Надеюсь, это было искренне. Добро вашему дому от меня.

Это будто бы финал истории... Десятый раз, надо что-то новое.

Немного отдохнуть, с новыми силами... Все будет хорошо, встретимся!" - сказал Дукурс.

В десятку финалистов не попал и Маркус Рива.

"Ну что, Supernova в этом году закончился. Большое спасибо всем, кто голосовал, кто тратил свои деньги, свои нервы и посылал любовь в моем направлении.

Я рад своему выступлению,

я рад, что получил удовольствие от этих трех минут. Да, бывает. Результат не всегда такой, как хотелось бы. Но в любом случае большое спасибо за вашу поддержку, я это чувствую и люблю вас всех!" - обратился Рива к своим поклонникам.

Трек If You’re Gonna Love Me - это не просто посвящение, а задушевный разговор двух людей. Нет больше никаких границ, подозрений, сомнений - все превращается в бесконечную любовь, которая резонирует в космосе. Но при этом ты оказываешься на одинокой планете и не понимаешь, было ли это реальностью. Так Маркус объясняет послание этой песни.

Ранее уже были отобраны 10 участников, которые будут соревноваться в большом финале.

Напомним, финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova состоится 12 февраля. В нем примут участие:

Амината - I'm Lettting You Go

Bermudu Divstūris - Bad

Bujāns - He, She, You & Me

Citi Zēni - Eat Your Salad

Элина Глузунова - Es pabiju tur

Inspo - A Happy Place

Линда Рушениеце - Pay My Own Bills

Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch

Raum - Plans

Микс Галвановскис - I'm Just a Sinner